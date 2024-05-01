快訊

勞動節報喜！第1季新制勞退大賺3,331億元 平均每位勞工分紅2.6萬元

蘋果入社測驗？畫一條線讓「123=4」算式成立 網友直呼有夠難

8成女性愛愛好被動？研究曝最無效也最NG的避孕行為「就是它」

鋼市見曙光？中鋼、燁輝同步出聲表認同

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
主力單軋廠燁輝（2023）最新5月內銷價格平盤，對比4月每公噸跌600元，鋼價明顯止跌回穩，中鋼（2002）與燁輝都預期，鋼市將重回上坡道路。（本報系資料庫）
主力單軋廠燁輝（2023）最新5月內銷價格平盤，對比4月每公噸跌600元，鋼價明顯止跌回穩，中鋼（2002）與燁輝都預期，鋼市將重回上坡道路。（本報系資料庫）

主力單軋廠燁輝（2023）最新5月內銷價格平盤，對比4月每公噸跌600元，鋼價明顯止跌回穩，中鋼（2002）與燁輝都預期，鋼市將重回上坡道路。

中鋼業務副總陳銘源說，鋼價明顯止跌回穩，加上大陸積極調查逃稅出口的低價鋼材，來自對岸的便宜報價銳減，近期大陸熱軋底材每公噸上漲20美元以上，行情明顯上來，呼籲用鋼產業「大家要有信心，不要再觀望，該買的就要買」。

陳銘源表示，從中貿的接單情況發現，海外用鋼需求量不知不覺中穩定成長，不論是螺絲業接到國外急單、長單，還是銷往歐洲的泛冷軋鍍面鋼材等，外銷用戶下單量比前波增加3%至5%，尤其泛冷軋銷歐甚至排程已經進到第4季，國際鋼鐵貿易的透明度愈來愈清澈。

陳銘源指出，量是價的先行指標，一旦接單量成長，後續需求出現、價格會更快反應上去，綜合起來鋼市最壞的情況過去了，市場要有信心。

燁輝執行副總陳維誠指出，與上月相比鋼市更趨穩定，樂見市況正向發展，尤其全球製造業預期復甦下，鋼市或逐步走出低谷，高利率環境終將進到尾聲，在在都有助鋼需重回正成長趨勢。

燁輝表示，worldsteel發布鋼鐵需求預測報告，表明今年全球鋼鐵需求將反彈 1.7%，達到 17.93億公噸；2025年全球需求將增長1.2%，達到18.15億公噸。中國大陸定調今年經濟成長目標5%，戮力刺激房市、車市、基建，同時放寬外資投資製造業等利多政策，台灣受惠國內廠辦市場需求旺盛，建築物開工面積持續擴大，顯示用鋼需求持續回暖。

時序邁入第2季鋼鐵傳統旺季，且歷經第1季一波修正後鐵礦價格持續回升已達每公噸120美元左右，焦煤企穩於250美元上下，煤鐵原料穩中有升，支撐煉鋼成本，有助鋼價回穩，需求基本面持續增溫，大陸鋼材社會庫存於高點1,763萬公噸加速去化，降為1,490萬公噸、降幅已達18%，都對鋼市有利，對未來樂觀看待。

燁輝 鋼價 鋼鐵

延伸閱讀

燁輝 內銷價平盤

中鋼工會理事長「春生仔」的意見 會受到新政府重視？

太香了？網傳中鋼外派印度年薪280萬 鄉民揪1點憂：能活著回來嗎

百萬股東喊讚 中鋼精緻影片推股東會紀念品

相關新聞

新北房市爆黑馬 這區房價5年狂漲64%排第一

2024年2月國內經濟景氣信號分數為29分維持綠燈，與前期相比小幅上升2分，總體經濟景氣仍呈上升跡象。

為何第1季新案大賣？ 專家：除生力軍還有「這效應」

最新公布的國泰房產地產指數顯示，新案市場買氣大復甦，去年Q1全國有超過6成的新案，開案30天賣不到一成，但今年Q1僅34...

鋼市見曙光？中鋼、燁輝同步出聲表認同

主力單軋廠燁輝（2023）最新5月內銷價格平盤，對比4月每公噸跌600元，鋼價明顯止跌回穩，中鋼（2002）與燁輝都預期...

榮剛連續三年榮登公司治理評鑑前5%

榮剛材料（5009）恪守落實公司治理，連續三年蟬聯「公司治理評鑑前5%」展現榮剛在維護股東權益及平等對待股東、強化董事會...

陸客商機將至？業界：建立產業韌性不過度依賴

觀光業界多數對兩岸觀光鬆綁熱切期盼，但也有聲浪質疑，陸客來台將增添企業風險與產業亂象。業者認為，先前陸客不斷下滑，國內觀...

炎炎夏日電費帳單攀升 台電屏東區處告訴你這樣省電

炎炎夏日逼近，電費帳單隨著立夏節氣腳步越來越高，台電屏東區處請工業技術研究院昨在台電舉行大用戶座談會，實例解說如何善用時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。