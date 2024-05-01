鋼市見曙光？中鋼、燁輝同步出聲表認同

主力單軋廠燁輝（2023）最新5月內銷價格平盤，對比4月每公噸跌600元，鋼價明顯止跌回穩，中鋼（2002）與燁輝都預期，鋼市將重回上坡道路。

中鋼業務副總陳銘源說，鋼價明顯止跌回穩，加上大陸積極調查逃稅出口的低價鋼材，來自對岸的便宜報價銳減，近期大陸熱軋底材每公噸上漲20美元以上，行情明顯上來，呼籲用鋼產業「大家要有信心，不要再觀望，該買的就要買」。

陳銘源表示，從中貿的接單情況發現，海外用鋼需求量不知不覺中穩定成長，不論是螺絲業接到國外急單、長單，還是銷往歐洲的泛冷軋鍍面鋼材等，外銷用戶下單量比前波增加3%至5%，尤其泛冷軋銷歐甚至排程已經進到第4季，國際鋼鐵貿易的透明度愈來愈清澈。

陳銘源指出，量是價的先行指標，一旦接單量成長，後續需求出現、價格會更快反應上去，綜合起來鋼市最壞的情況過去了，市場要有信心。

燁輝執行副總陳維誠指出，與上月相比鋼市更趨穩定，樂見市況正向發展，尤其全球製造業預期復甦下，鋼市或逐步走出低谷，高利率環境終將進到尾聲，在在都有助鋼需重回正成長趨勢。

燁輝表示，worldsteel發布鋼鐵需求預測報告，表明今年全球鋼鐵需求將反彈 1.7%，達到 17.93億公噸；2025年全球需求將增長1.2%，達到18.15億公噸。中國大陸定調今年經濟成長目標5%，戮力刺激房市、車市、基建，同時放寬外資投資製造業等利多政策，台灣受惠國內廠辦市場需求旺盛，建築物開工面積持續擴大，顯示用鋼需求持續回暖。

時序邁入第2季鋼鐵傳統旺季，且歷經第1季一波修正後鐵礦價格持續回升已達每公噸120美元左右，焦煤企穩於250美元上下，煤鐵原料穩中有升，支撐煉鋼成本，有助鋼價回穩，需求基本面持續增溫，大陸鋼材社會庫存於高點1,763萬公噸加速去化，降為1,490萬公噸、降幅已達18%，都對鋼市有利，對未來樂觀看待。

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