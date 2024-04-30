唯數搶攻空間打工商機 推人力資源App worky

台灣「空閒打工」的魅力正熱力上升。面對人口老化的挑戰，打工族如何在碎片時間中賺錢、追夢，把握每一分鐘的收益？「空閒打工」是指將工作內容破碎化、碎片化後，把工作拆分成數個任務，讓有空閒時間的打工者可以單純完成某些工作任務賺取報酬。台灣的勞動人口老化速度居世界第一，根據國發會統計顯示，台灣目前的人口年齡中位數為44.4歲，到2030年時將快速提高至48.4歲，2050年時更將高達56歲，台灣老化速度甚至遠快於日本。並且預測，2065年台灣高齡人口比例將超過4成，老齡化也迫使企業不得不面臨勞工短缺的問題，人力配置轉型勢在必行！

人口結構與台灣相近的日本，掀起了一股「空閒打工（スキマバイト）」熱潮，利用個人生活中的零碎時間，進行短時間的兼職打工來賺取收入人數更是在2019年時330萬人，至2024年成長至1,390萬人，5年的時間暴增了4倍！其中還有約30%的是上班族，可見空閒打工經濟不容小覷。「空閒打工」不僅受到打工族歡迎，就連上班族都趨之若鶩，因為「超短打工」除了能夠有效運用零碎的空閒時間，就算只有工作1個小時也能領薪水，還能為自己增加一筆收入，並嘗試不同領域的工作。

「空閒打工」不僅提供靈活的工時安排，還允許工作者經驗多樣化的職場生涯。由唯數娛樂（6626）自2023年開始開發的「worky人力媒合APP」就是看準餐飲業、服務業缺工、缺人的狀況，鼓勵商家將工作的SOP拆解出來後，並將其時段和職缺發布在worky中讓打工端來媒合，來解決市場人力資源短缺的問題。

目前worky推出台北市和新北市的體驗版本，自今年2月測試版上線後收到許多的市場反饋，除了學生族群，意外發現打工端的上班族和全職媽媽們也可在日常生活中找到合適的短期工作，這不僅彈性地適應了他們的日程，也為家庭帶來額外收入。

一位使用worky人力媒合APP的上班族利用上班前的空檔，在附近早餐店忙碌一小時後，直接前往公司；另一位全職母親則在孩子上安親班時找到打工機會，並表示「這樣的工作型態彈性多了，也可以讓我有更多的時間陪伴孩子」。另一名住在新北市的上班族，從今年三月開始把「空閒打工」當成副業，進行餐飲外送、餐廳洗碗、駐店銷售等工作，一個月約增加3,000至5,000元的收入，雖然不是一筆大數目，但他認為「工作性質與平常在公司不同，但能感受到不同工作的價值及趣味，也結交到不少的朋友，讓我的視野更開闊，每月多的打工薪水就去個吃好料或是存起來當出國基金」。「空閒打工」不僅為生活增添便利，更為追求工作與生活平衡的人們提供了新選擇。

在台灣唯一「空閒打工」的平台worky以「AI智能媒合」和「評價機制」的核心價值簡化了求職過程，讓打工端的工作者能在不需面試或撰寫履歷的情況下，即時找到工作，甚至只工作一小時也能領取薪水，這無疑為「空閒打工」注入了一股新活力。隨著worky這樣的創新服務的出現，未來台灣的勞動市場預見將會更加多元且靈活，「空間打工」將成為一股不可忽視的新經濟現象。

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