金安獎選拔開跑 增未達5000萬公共工程組
勞動部「第18屆優良工程金安獎」選拔5月起開始報名，勞動部今天說，今年增加未達新台幣5000萬公共工程組別，也將營造墜落預防列為重點評選項目，盼降低職災。
勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部職業安全衛生署組長朱文勇表示，今年優良工程金安獎選拔報名時間從5月1日起至5月24日截止，歡迎重視職安的優質施工團隊報名參加，爭取台灣營造工程職業安全衛生的最高榮譽。
朱文勇表示，今年擴大參選規模，增加未達5000萬的公共工程組別，主因過去這些工程都納入未達2億的公共工程組，相比起來投入資源仍有差異，因此這次新增組別讓未達5000萬的公共工程可以更公平競爭，也彰顯在有限的安全資源下，仍可做好施工安全。
朱文勇也舉例，未達5000萬的公共工程包含水土保持工程如溪邊、堤防整治等工程，也有部分學校工程是在5000萬以下。
另外，朱文勇提到，職安署將今年訂為營造墜落打擊年，因此將墜落預防的創新列為這次金安獎的評選重點，盼藉由這次選拔找到國內優良的預防措施。
朱文勇說，這次選拔預計9月下旬公布得獎名單，11月頒獎，歡迎重視職安的優質施工團隊踴躍報名參加。
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