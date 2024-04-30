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影／京華城控八大「被霸凌」事蹟 陳玉坤：37年來沒有任何台北市長圖利

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
京華城董事長陳玉坤今（30）日在記者會中發布三大聲明強調，第一籲請台北市長蔣萬安盡速將本案移送檢調，還京華城清白；第二，對北市府之相關行政作為屢遭特定媒體、名嘴、政治人物等斷章取義、惡意誹謗及不實指控，我方必當依法提起告訴，以正視聽。籲媒體、名嘴、政治人物、民意代表自重，莫為政治鬥爭以非專業論述霸凌依法行政之公務人員；第三無任何一任市長圖利京華城，只有京華城37年來被霸凌。陳美玲攝影
京華城董事長陳玉坤今（30）日在記者會中發布三大聲明強調，第一籲請台北市長蔣萬安盡速將本案移送檢調，還京華城清白；第二，對北市府之相關行政作為屢遭特定媒體、名嘴、政治人物等斷章取義、惡意誹謗及不實指控，我方必當依法提起告訴，以正視聽。籲媒體、名嘴、政治人物、民意代表自重，莫為政治鬥爭以非專業論述霸凌依法行政之公務人員；第三無任何一任市長圖利京華城，只有京華城37年來被霸凌。陳美玲攝影

京華城30日以聲明稿形式刊登五大報全版，再次重申對容積率的取得過程一切合法，並舉行記者會提出三點聲明及八點霸凌；京華城董事長陳玉坤今強調三大聲明，第一籲請台北市長蔣萬安盡速將本案移送檢調，還京華城清白。

第二，對北市府之相關行政作為屢遭特定媒體、名嘴、政治人物等斷章取義、惡意誹謗及不實指控，我方必當依法提起告訴，以正視聽。籲媒體、名嘴、政治人物、民意代表自重，莫為政治鬥爭以非專業論述霸凌依法行政之公務人員；第三無任何一任市長圖利京華城，只有京華城37年來被霸凌。

陳玉坤指出，從1987年起至今，37年來京華城只有「被霸凌」，並有八大「被霸凌」事蹟；霸凌一、1987年起，因應都市發展之趨勢，京華城由工業用地變為商業用地，在沒有法源依據下，1989年吳伯雄市府時期被要求捐地30%，開全國被迫捐地之首起惡例。嗣後，1991年，黃大洲市府時期市府要求我方就所捐之土地應登記予市府所有後，始得核發建照。

霸凌二、1996年，陳水扁市府時代增加要求我方繳交2.2億元之不樂之捐後，方允核發京華城使用執照；霸凌三、民國96年起，郝龍斌市府時期前後8年錯誤認定京華城容積率，經過我方多次陳情後均不置理，縱經2013年監察院調查後仍置若罔聞。

霸凌四、郝龍斌市府時期，2012年國門雙子星開發案期間我方被關係人傳話，要求就國門雙子星開發案與京華城容積率回復原本560%案，兩者只能擇一，我方認為應該依法處理並予嚴正拒絕，惟郝龍斌市府卸任前竟將國門雙子星開發案廢標、京華城容積率560%仍不予更正。

霸凌五、2014年，本公司為配合整體開發，代西北側地主捐出600平方公尺土地，郝龍斌市府刻意曲解法令，函文見解前後不一，影響訴訟結果，導致我方求償無門。

霸凌六、2014年，郝龍斌市府之張金鶚副市長濫用裁量，逕以國防及經濟需要為由，迅行解除整體開發後，毫不考慮任何後續補救措施。

霸凌七、2016年，監察院確認京華城容積率原本即為560%，柯文哲市府之林欽榮副市長卻在民國107年恢復京華城容積率560%時，同時刪除原有都市計畫書對允建樓地板面積之保障。

霸凌八、2021年，京華城再開發案依法購買30%的容積移轉，柯文哲市府核定價格竟然超過信義計畫區容移土地價格。

京華城今（30）日以聲明稿形式刊登五大報全版，再次重申對容積率的取得過程一切合法，並舉行記者會提出三點聲明及八點霸凌。陳美玲攝影
京華城今（30）日以聲明稿形式刊登五大報全版，再次重申對容積率的取得過程一切合法，並舉行記者會提出三點聲明及八點霸凌。陳美玲攝影
京華城董事長陳玉坤今（30）日在記者會中發布三大聲明強調，第一籲請台北市長蔣萬安盡速將本案移送檢調，還京華城清白；第二，對北市府之相關行政作為屢遭特定媒體、名嘴、政治人物等斷章取義、惡意誹謗及不實指控，我方必當依法提起告訴，以正視聽。籲媒體、名嘴、政治人物、民意代表自重，莫為政治鬥爭以非專業論述霸凌依法行政之公務人員；第三無任何一任市長圖利京華城，只有京華城37年來被霸凌。陳美玲攝影
京華城董事長陳玉坤今（30）日在記者會中發布三大聲明強調，第一籲請台北市長蔣萬安盡速將本案移送檢調，還京華城清白；第二，對北市府之相關行政作為屢遭特定媒體、名嘴、政治人物等斷章取義、惡意誹謗及不實指控，我方必當依法提起告訴，以正視聽。籲媒體、名嘴、政治人物、民意代表自重，莫為政治鬥爭以非專業論述霸凌依法行政之公務人員；第三無任何一任市長圖利京華城，只有京華城37年來被霸凌。陳美玲攝影
京華城董事長陳玉坤今（30）日在記者會中發布三大聲明強調，第一籲請台北市長蔣萬安盡速將本案移送檢調，還京華城清白；第二，對北市府之相關行政作為屢遭特定媒體、名嘴、政治人物等斷章取義、惡意誹謗及不實指控，我方必當依法提起告訴，以正視聽。籲媒體、名嘴、政治人物、民意代表自重，莫為政治鬥爭以非專業論述霸凌依法行政之公務人員；第三無任何一任市長圖利京華城，只有京華城37年來被霸凌。陳美玲攝影
京華城董事長陳玉坤今（30）日在記者會中發布三大聲明強調，第一籲請台北市長蔣萬安盡速將本案移送檢調，還京華城清白；第二，對北市府之相關行政作為屢遭特定媒體、名嘴、政治人物等斷章取義、惡意誹謗及不實指控，我方必當依法提起告訴，以正視聽。籲媒體、名嘴、政治人物、民意代表自重，莫為政治鬥爭以非專業論述霸凌依法行政之公務人員；第三無任何一任市長圖利京華城，只有京華城37年來被霸凌。陳美玲攝影

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