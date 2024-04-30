聽新聞
test
0:00 / 0:00

發現薇趨勢／別急著看衰AI Pin

經濟日報／ 王薇瑄（聲鮮時采科技營運長、科技媒體專欄作家）
舊金山新創公司Humane展示穿戴式裝置AI Pin。 圖片來源：Humane官網
舊金山新創公司Humane展示穿戴式裝置AI Pin。 圖片來源：Humane官網

經過生成式AI一年多的洗鍊，相信大家對「AI創造內容」不再感到陌生。然而，AI在數位匯流發展上，仍屬於軟體與應用服務，使用情境也多在智慧型手機與電腦。

2007年第一支iPhone誕生，正式開啟數位匯流的大門，智慧型手機上的App（軟體與應用服務）驚艷市場。2018年恰逢蘋果公司App Store十周年，據Statista當時的統計，全球有超過65億個應用與iPhone呼應，這是由新硬體帶動軟體的發展進程。

時至今日，智慧型手機銷售碰到瓶頸。根據IDC的資料，2023年全球智慧型手機出貨量年減3.2%，下降至11.7億台，雖然在2023年底印度市場銷售成長明顯，但已連續數年衰退，短期難以恢復舊日榮光。

當AI正式落地且得到市場不錯的迴響後，許多硬體製造商也突發奇想，欲以AI新硬體之姿攻占數位市場。

韓國手機大廠三星（Samsung）就力推自家的AI Phone，除了即時翻譯、智慧修圖、以圖片尋找物件等應用程式，其餘功能與AI較無關。蘋果公司也在近期收購兩間AI公司，都專注在縮小大型語言模型規模，當模型縮小到理想狀態，AI便不再仰賴雲端，而能在硬體上直接運算。

將我們熟悉的終端載具搭載AI，確實較省時省力，但也缺乏新穎性；倒是由前蘋果資深設計師操刀的新一代個人AI裝置AI Pin，更加值得期待。

AI Pin已經於4月11日正式在美國出貨，算得上是一個創新的設計，沒有螢幕，可別在使用者的胸前，透過雷射光束掃描投影系統，將資訊投射到使用者的手掌上。使用者只要以口語發號施令，就能藉由雲端及AI滿足所有需求——自然語音或手指觸控與之互動，具備電話、傳訊、翻譯、搜尋以及雲端儲存功能。

媒體陸續發表開箱體驗，評論紛至沓來：它對使用者的命令反應遲滯，識別物體或播放特定歌曲出現錯誤，投影系統於強光下解析度也不佳等。使用者體驗後的一致結論是，沒有想像中好用。

台灣有些評論認為，開發商須了解AI Pin的侷限與陷阱，搶先推出十分危險；對此，我倒不以為然。

首先，AI Pin是由美國Humane公司推出，美國之所以能孵育數間全球數一數二的科技公司不無道理。相較於台灣講求本益比的投資環境，美國的科技投資更看重本夢比。高市值，即是許多美國公司雖然營收不漂亮，但仍獲得股民支持的原因。

其次，數位科技本就是先求有、再求好的賽局。1983年微軟率先推出Windows作業系統，即使當時功能沒那麼完善，也常出現Bug，但首先搶進市場而創下全球個人電腦90%的市占率。

次年蘋果公司推出的MacOS落馬，之間的糾紛至1993年法院調解才落幕。

數位世界確實有明顯的「先行者優勢」。根據Iot Analytics的資料顯示，打開生成式AI年代的OpenAI與其金主微軟Microsoft，在生成式AI市占率有69%；而Writerbuddy的統計也指出，在2022年9月至2023年8月間，OpenAI就創造了146億次的訪客紀錄，同時段位居第二的character.ai僅38億次。

AI Pin初上市雖然口碑不佳，但2007年誕生的iPhone，也並非在第一代就得到市場青睞，而是經過迭代更新改良，才在2023年達到全球旗艦手機市占率71%。

在後數位匯流時期，全球網路科技相關業者的焦慮與日俱增，眾人無不引頸企盼一個風華絕代的新興硬體。AI Pin現階段也許不是一個成功的AI新硬體，但以科技產品的興衰史而言，絕對是個創新之舉。

AI 智慧型手機 美國

延伸閱讀

台灣AI引擎TAIDE再升級 國科會釋出8B模型

控ChatGPT資訊錯誤 奧地利資料隱私組織提申訴

英國金融時報點頭 報系新聞將用於訓練OpenAI模型

彭博：蘋果再找上OpenAI 談生成式AI用於新iPhone

相關新聞

商業興觀點／企業節能三要素

隨著極端氣候發生頻率增加，環境永續的議題愈來愈受到重視，其中，熱門議題之一即是「淨零排放」。我國已訂下2050年要達淨零...

發現薇趨勢／別急著看衰AI Pin

經過生成式AI一年多的洗鍊，相信大家對「AI創造內容」不再感到陌生。然而，AI在數位匯流發展上，仍屬於軟體與應用服務，使...

數位沛方／善用數位小工具 伸援花蓮商家

4月初的大地震，為本來已經準備迎接觀光客人潮的花蓮商家帶來了很大的衝擊，因為花蓮本身就是一個極度仰賴觀光的地方，當地有許...

京華城稱容積率遭誤解 籲蔣萬安將案件速移送檢調

京華城今天表示，對於京華城容積率近期引起關注、被誤解與操弄，淪為各方政治惡鬥下的犧牲品，籲請台北市長蔣萬安盡速將本案移送...

萬物皆漲！台中超人氣「双漁堂」肉粽逆勢美味不漲價

端午節快到了，台中超人氣店家「双漁堂」，今年端午節粽子不漲價！老闆娘吳玉佩表示，今年雖然所有食材皆漲一至三成不等，加上電...

受403地震波及 台肥停供客戶662米深層海洋水

台肥（1722）集團投入深層海水產業多年，403地震後，發現相關指標已經飄移，推測管線或有破損或位移，雖然水質仍符合供水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。