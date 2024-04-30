發現薇趨勢／別急著看衰AI Pin

經過生成式AI一年多的洗鍊，相信大家對「AI創造內容」不再感到陌生。然而，AI在數位匯流發展上，仍屬於軟體與應用服務，使用情境也多在智慧型手機與電腦。

2007年第一支iPhone誕生，正式開啟數位匯流的大門，智慧型手機上的App（軟體與應用服務）驚艷市場。2018年恰逢蘋果公司App Store十周年，據Statista當時的統計，全球有超過65億個應用與iPhone呼應，這是由新硬體帶動軟體的發展進程。

時至今日，智慧型手機銷售碰到瓶頸。根據IDC的資料，2023年全球智慧型手機出貨量年減3.2%，下降至11.7億台，雖然在2023年底印度市場銷售成長明顯，但已連續數年衰退，短期難以恢復舊日榮光。

當AI正式落地且得到市場不錯的迴響後，許多硬體製造商也突發奇想，欲以AI新硬體之姿攻占數位市場。

韓國手機大廠三星（Samsung）就力推自家的AI Phone，除了即時翻譯、智慧修圖、以圖片尋找物件等應用程式，其餘功能與AI較無關。蘋果公司也在近期收購兩間AI公司，都專注在縮小大型語言模型規模，當模型縮小到理想狀態，AI便不再仰賴雲端，而能在硬體上直接運算。

將我們熟悉的終端載具搭載AI，確實較省時省力，但也缺乏新穎性；倒是由前蘋果資深設計師操刀的新一代個人AI裝置AI Pin，更加值得期待。

AI Pin已經於4月11日正式在美國出貨，算得上是一個創新的設計，沒有螢幕，可別在使用者的胸前，透過雷射光束掃描投影系統，將資訊投射到使用者的手掌上。使用者只要以口語發號施令，就能藉由雲端及AI滿足所有需求——自然語音或手指觸控與之互動，具備電話、傳訊、翻譯、搜尋以及雲端儲存功能。

媒體陸續發表開箱體驗，評論紛至沓來：它對使用者的命令反應遲滯，識別物體或播放特定歌曲出現錯誤，投影系統於強光下解析度也不佳等。使用者體驗後的一致結論是，沒有想像中好用。

台灣有些評論認為，開發商須了解AI Pin的侷限與陷阱，搶先推出十分危險；對此，我倒不以為然。

首先，AI Pin是由美國Humane公司推出，美國之所以能孵育數間全球數一數二的科技公司不無道理。相較於台灣講求本益比的投資環境，美國的科技投資更看重本夢比。高市值，即是許多美國公司雖然營收不漂亮，但仍獲得股民支持的原因。

其次，數位科技本就是先求有、再求好的賽局。1983年微軟率先推出Windows作業系統，即使當時功能沒那麼完善，也常出現Bug，但首先搶進市場而創下全球個人電腦90%的市占率。

次年蘋果公司推出的MacOS落馬，之間的糾紛至1993年法院調解才落幕。

數位世界確實有明顯的「先行者優勢」。根據Iot Analytics的資料顯示，打開生成式AI年代的OpenAI與其金主微軟Microsoft，在生成式AI市占率有69%；而Writerbuddy的統計也指出，在2022年9月至2023年8月間，OpenAI就創造了146億次的訪客紀錄，同時段位居第二的character.ai僅38億次。

AI Pin初上市雖然口碑不佳，但2007年誕生的iPhone，也並非在第一代就得到市場青睞，而是經過迭代更新改良，才在2023年達到全球旗艦手機市占率71%。

在後數位匯流時期，全球網路科技相關業者的焦慮與日俱增，眾人無不引頸企盼一個風華絕代的新興硬體。AI Pin現階段也許不是一個成功的AI新硬體，但以科技產品的興衰史而言，絕對是個創新之舉。

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