麗寶集團董事長吳寶田大舉徵才加入幸福企業
麗寶集團全力拚減碳，董事長吳寶田宣示落實ESG邁向淨零排放，集團企業日宣示全力朝向幸福企業目標挺進，集團旗下的建設及營造公司今年也大舉徵才，包括建築繪圖、規劃專案等職缺，而營造部分也有建築工程師、機電工程師、營建工程師等工作機會，期待有更多的人才加入麗寶集團大家庭。
麗寶集團創立於1980年，已經多年獲選為幸福企業，集團旗下的建設及營造公司今年也大舉徵才，公司都有完整的福利及員工在職訓練，包括基本的各種生日、結婚、喬遷及生育祝福金，同仁進修也有獎勵，每年還有健康檢查、尾牙以及國內外員工旅遊，今年將大舉徵才邀更多人一起加入麗寶這個幸福企業。
麗寶集團於日前首度在麗寶樂園渡假區舉辦兩天一夜的ESG企業日，以「建築永續 、美麗寶島、 綠能減碳、 地球共好」為主題，當天活動包含全體員工一同宣示2050年達到淨零排放，也首次召集員工拼出麗寶集團的外圓內方LOGO，並透過團體競賽遊戲凝聚員工向心力，包含四人五腳、呼拉圈傳遞、健康步道跳繩等等趣味活動。
活動結合ESG主題，除了報到方式無紙化、鼓勵全體員工自帶水杯環保愛地球落實ESG理念之外，也邀請到環境教育學者葉欣誠教授分享從SD、SDGs到ESG概念，這次的企業日完全由員工自發統籌，麗寶集團董事長吳寶田表示，集團創立將近45年第一次舉辦企業日，感謝員工多年來的努力付出。
此外，麗寶集團推動員工心靈成長，也規劃了名人講堂，邀請義大醫院院長杜元坤分享音樂與醫療的人生交響曲，杜院長不只是成功的骨科醫師，也是一位小提琴手，甚至是一位慈善家，經年累月為社會無私奉獻的精神，值得效法。另外也邀請到環境教育學者葉欣誠教授分享營建業ESG與淨零之路，強調ESG的核心概念是「人類的永續發展」，營建業可透過提高建築物的能源效率，從設計、建材與工程端導入減碳、綠色能源與循環經濟來達到與地球共好的願景。
▪ 繳稅季到、這群人慘了 專家試算適用這新制稅金多百萬
▪ 財部公布新租金標準 囤房稅2.0房東優惠門檻拉高
▪ 他買露天陽台房打造夢想花園卻成惡夢 蟑螂老鼠亂竄、「空中飛貓」掛屍
▪ 打炒房政策捧小踩大？ 六都小宅漲勢輾壓大宅
▪ 南投人買房難！不吃不喝9.7年才能買房、全台排第四
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言