麗寶集團董事長吳寶田大舉徵才加入幸福企業

麗寶集團全力拚減碳，董事長吳寶田宣示落實ESG邁向淨零排放，集團企業日宣示全力朝向幸福企業目標挺進，集團旗下的建設及營造公司今年也大舉徵才，包括建築繪圖、規劃專案等職缺，而營造部分也有建築工程師、機電工程師、營建工程師等工作機會，期待有更多的人才加入麗寶集團大家庭。

麗寶集團創立於1980年，已經多年獲選為幸福企業，集團旗下的建設及營造公司今年也大舉徵才，公司都有完整的福利及員工在職訓練，包括基本的各種生日、結婚、喬遷及生育祝福金，同仁進修也有獎勵，每年還有健康檢查、尾牙以及國內外員工旅遊，今年將大舉徵才邀更多人一起加入麗寶這個幸福企業。

麗寶集團於日前首度在麗寶樂園渡假區舉辦兩天一夜的ESG企業日，以「建築永續 、美麗寶島、 綠能減碳、 地球共好」為主題，當天活動包含全體員工一同宣示2050年達到淨零排放，也首次召集員工拼出麗寶集團的外圓內方LOGO，並透過團體競賽遊戲凝聚員工向心力，包含四人五腳、呼拉圈傳遞、健康步道跳繩等等趣味活動。

活動結合ESG主題，除了報到方式無紙化、鼓勵全體員工自帶水杯環保愛地球落實ESG理念之外，也邀請到環境教育學者葉欣誠教授分享從SD、SDGs到ESG概念，這次的企業日完全由員工自發統籌，麗寶集團董事長吳寶田表示，集團創立將近45年第一次舉辦企業日，感謝員工多年來的努力付出。

此外，麗寶集團推動員工心靈成長，也規劃了名人講堂，邀請義大醫院院長杜元坤分享音樂與醫療的人生交響曲，杜院長不只是成功的骨科醫師，也是一位小提琴手，甚至是一位慈善家，經年累月為社會無私奉獻的精神，值得效法。另外也邀請到環境教育學者葉欣誠教授分享營建業ESG與淨零之路，強調ESG的核心概念是「人類的永續發展」，營建業可透過提高建築物的能源效率，從設計、建材與工程端導入減碳、綠色能源與循環經濟來達到與地球共好的願景。 麗寶集團企業日舉辦名人講堂。麗寶集團提供 麗寶集團企業日邀請義大院長杜元坤分享音樂與醫療的人生交響曲。麗寶集團提供 麗寶集團企業日團體競賽遊戲照。麗寶集團提供 麗寶集團企業日員工拼出集團LOGO空拍照。麗寶集團提供

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