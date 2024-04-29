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前後20%家庭財富差距大？主計處：比主要國家都好

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
主計總處國勢普查處處長潘寧馨。記者林海／攝影
主計總處國勢普查處處長潘寧馨。記者林海／攝影

主計總處發布「家庭財富分配統計」，前後20%的家庭財富差距達66.9倍，與30年前發布的統計16.8倍差距甚大，主計總處強調，兩次數據統計方式不同，而與全球主要國家相比，更是好很多。

主計總處國勢普查處處長潘寧馨表示，此次後20%的家庭財富平均僅77萬元，主要是被負財富家庭抵消掉，而若真要以倍數計算，除了德國無法算、日本沒有發布外，澳洲為93.1、英國109.5、南韓140.1、法國更高達627.4，台灣的數值比各國都好很多，因此若要全面性的來看，還是看吉尼係數。

此外，此次統計，台灣62.68%的財富握在前20%的人手上，潘寧馨表示，在主要國家中，前20%的家庭，大都握有該國約6~7成的財富。

日本 澳洲

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