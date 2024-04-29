前後20%家庭財富差距大？主計處：比主要國家都好
主計總處發布「家庭財富分配統計」，前後20%的家庭財富差距達66.9倍，與30年前發布的統計16.8倍差距甚大，主計總處強調，兩次數據統計方式不同，而與全球主要國家相比，更是好很多。
主計總處國勢普查處處長潘寧馨表示，此次後20%的家庭財富平均僅77萬元，主要是被負財富家庭抵消掉，而若真要以倍數計算，除了德國無法算、日本沒有發布外，澳洲為93.1、英國109.5、南韓140.1、法國更高達627.4，台灣的數值比各國都好很多，因此若要全面性的來看，還是看吉尼係數。
此外，此次統計，台灣62.68%的財富握在前20%的人手上，潘寧馨表示，在主要國家中，前20%的家庭，大都握有該國約6~7成的財富。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 繳稅季到、這群人慘了 專家試算適用這新制稅金多百萬
▪ 財部公布新租金標準 囤房稅2.0房東優惠門檻拉高
▪ 他買露天陽台房打造夢想花園卻成惡夢 蟑螂老鼠亂竄、「空中飛貓」掛屍
▪ 打炒房政策捧小踩大？ 六都小宅漲勢輾壓大宅
▪ 南投人買房難！不吃不喝9.7年才能買房、全台排第四
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言