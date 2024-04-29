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歐美商務客回流 六福萬怡今年住房率拚75%

中央社／ 台北29日電

2024台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）將於6月登場，六福表示，旗下萬怡酒店住房率達9成，訂房狀況熱絡，加上歐美商務客回流，目標今年全年平均住房率達75%、平均房價新台幣4800元，均較去年進一步成長。

疫後商旅需求回溫，六福主管今天受訪時表示，歐美商務客回流，加上韓國旅客需求也增加，今年旗下位於南港的六福萬怡酒店平均住房率目標達75%，平均房價新台幣4800元，目標較去年平均房價4500元、住房率約70%的狀況進一步成長。

六福指出，受惠COMPUTEX展會帶動需求增溫，6月六福萬怡訂房率達9成，平均房價達6000元至7000元左右，訂房狀況熱絡，且不受新開的台北漢來南港飯店影響，主因兩者的客群定位不同，且六福萬怡有萬豪體系挹注。

六福進一步說明，大型展期的商務客需求回流，不過許多本土企業在疫情後的仍持續遠距工作的習慣，有一部分的商務客群消失，將持續開拓多元客源，接觸像是家庭與親子客群。

此外，近期中國釋出兩岸觀光交流鬆綁，市場預期將逐步活絡兩岸觀光需求，六福分析，六福萬怡過去國際旅客在展期占6至7成、非展期大約4至5成，其中，中國旅客占其中的2成左右。

六福指出，目前國際客以歐美比例最高，韓國需求也有所提升，正向看待後續需求。

住房率 房價

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