堅持體驗式行銷的遠東巨城慶生日 業績開紅盤歡慶

Big City遠東巨城購物中心歡度生日慶，開幕12年來締造逾1.5億人次造訪，串聯生活、時尚、美食、娛樂一站購足成為桃竹苗全年齡客層歡聚首選，2023全年營收徵達達167億（含遠東SOGO百貨新竹店）年增雙位數。

秉持著打造桃竹苗最有溫度的購物中心目標，巨城堅持高績效、體驗式行銷及商品多元三大原則，積極引進桃竹苗獨家品牌，每年20％換櫃率提供消費者購物新鮮感，與廠商建立最佳夥伴關係創造雙贏共好，維持全館逾4成品牌業績居全台前三名，平均2至3周規劃來自各地話題快閃店，成為品牌廠商爭相排隊進場試水溫的指標。

年度的改裝計劃正如期進行，包含時尚運動、3C生活、美食餐飲等全新獨家品牌陸續開幕，透過全台零售最強FB、IG、APP、LINE近130萬粉絲會員的數位宣傳神助攻，人氣買氣大爆發，預估1至4月整體業績較去年同期成長8 %，在沒有精品的加持下營運表現持續亮眼。

遠東巨城購物中心董事長李靜芳28日在生日慶造勢會上感性指出：「員工、廠商與供應商夥伴是寶，更是企業永續經營的關鍵，由衷感謝每一位巨城人的堅守與付出，共同成就今日的巨城。」一路走來，巨城堅持打破傳統，秉持「你好我才會好」的精神與品牌廠商及供應商夥伴一起打拼，投入資源提升供應商夥伴福利，每年致贈專櫃同仁生日禮金、邀請夥伴共享課程學習資源與健康促進計劃、提供夥伴適時補充水分的多用途茶水間、員工上下班接駁專車、孕婦專用車位等設施與貼心服務，成功凝聚所有巨城人的向心力。

12年來巨城團隊善用集客力、資源整合、強大社群等核心優勢舉辦逾3,600場各類活動，並將社會公益延伸到肝篩、捐血等全民健促與社區共享共融，同時持續推動兒少教育建構青少年學習平台，更長期透過巨城藝術培力計劃，促進藝術交流傳承和人才培育，獲得國內外大獎肯定。作為對環境永續肩負責任的企業，巨城積極響應政策，在團隊的輔導下全館共有47家餐飲店櫃以不提供一次性用品、選用國產食材、餐點份量調整等服務取得環保餐廳認證，巨城獨家推出的Big City環保購物袋搭配消費滿額及點數兌換大獲好評，年度大型野餐音樂節攜手攤商使用環保容器裝盛餐點，鼓勵自備環保袋、環保杯享折扣等，與消費者一起打造優質的綠色購物旅程。

李靜芳表示，企業社會影響力是 ESG 全面向的總合，邁入第13年，巨城將持續以創新思維，用更環保的服務優化綠色購物旅程，並結合數位科技效率和實體活動溫度來回饋消費者的支持與期望，落實企業社會責任攜手更多團體推動公益善循環，促進商場、消費者與社區多元、公平、共融的緊密連結，讓「新竹人不是在巨城，就是在往巨城的路上」成為永遠的驕傲。