經濟選書／十倍成長思維 譜寫高效人生

史上最傑出藝術家和創業家都熟諳十倍思維與二倍思維的差異。或許你正思考：從未達到十倍成長的人該如何辦到？

大多數人只求多得到一些，例如：獲得一次升遷、多賺點錢、創下個人的新紀錄。這是二倍力思維，根本上意味著只是持續或維繫行之有效的事、被過往的可行做法左右現在正在做的事和做事方法。二倍力思維是線性的，也就是說，力圖藉由加倍努力來產生雙倍成果。你只要更勤快、做更多先前卓有成效的事。

追求二倍力只會使你感到筋疲力盡和索然無味。為了少許的進展而竭心盡力、埋頭苦幹， 是極難辦到的事。相較之下，企求十倍成長雖看似不可能達到的目標，卻能迫使你超脫既有心態和改變現行做法。馬不停蹄地努力無從促成十倍成長，同樣，勤勤懇懇和採用線性思維也無助於獲致十倍成長。

十倍成長思維是當今企業界、金融界和自助組織的新穎概念。然而，多數人嚴重誤解十倍成長的真諦和潛能。事實上，人們是從字面上去領會十倍成長思維，所以對此概念的了解往往「適得其反」。由於這樣的認知偏差，多數人在追求十倍成長的過程舉步維艱。他們困在二倍思維之中，更糟的是，他們探尋十倍成長卻找錯方向，陷入更多不知所終的索求賽局裡。

十倍成長思維的關鍵不在於更多，而在於更少。米開朗基羅對此道理知之甚稔。當教宗垂詢其藝術天賦、尤其想知道大衛像創作的奧祕時，米開朗基羅闡釋說：「訣竅很單純。我只是移除了一切不屬於大衛的部分。」十倍成長思維著重於把專注之事簡化為根本的核心要務，並且摒除其他的一切。

史蒂夫．賈伯斯（Steve Jobs）的極度簡化能力達到登峰造極的境界，而極度簡化是創新的精髓所在。設計iPod時，他排除人們在音樂消費上不感興趣的所有層面，提供給用戶十倍優質且十倍易用的聆賞體驗。

當你只想聽某一首歌時，不必去唱片行花12到15美元購買整張專輯，而是可以便利地從線上商店買到想聽的歌，並且輕易地用口袋大小的隨身裝置，聆聽這些儲放在便於存取平台上的心愛音樂。你無須再從數百張包含八成以上無感歌曲的CD唱片中，辛苦找出想聽的歌。

十倍成長思維的關鍵正是更少而非更多，而且至關重要的是質而非量。米開朗基羅成為傳奇藝術家的關鍵不在於作品多寡，而在於深不可測的創作品質。他一再達成十倍成長，其技藝和藝術表現從而臻至出神入化的境界。當然，他非常努力。事實上，他勤奮到令人難以置信。然而，很多人也如此勤懇卻徒勞無功，或是付出了很多，最終成果卻微不足道。

十倍成長思維能助你實現全然的創新和升級，使你的素質與初始時有霄壤之別。十倍成長就如同從爬行進化到步行；從看不懂英文字母進步到學會閱讀；從笨拙羞澀的人發展成無畏且高情商的領導者。十倍成長相當於從馬車演進到汽車，雖然它們都屬交通工具，卻不可混為一談。在十倍成長的過程中，將發生非線性的改變。這是遠勝於「量變」的徹底「質變」。而且這種轉化是在實現看似不可能的、理想的未來願景過程裡生成，帶領你另闢蹊徑、朝著非線性的方向和道路前進。（摘自《十倍成長思維》，商業周刊出版）

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