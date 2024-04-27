全球貨櫃輪運價漲勢再起 長榮、陽明、萬海獲利可期

中東地緣衝突無解，紅海危機影響貨櫃輪的時間拉長，全球貨櫃輪運價漲勢再起，牽動貨櫃三雄今年獲利表現，法人預估，不只是第1季獲利有望出現年增及季增，全年的獲利想像空間跟著加大，也推升貨櫃輪昨（26）日成為台股人氣王。

法人分析，長榮（2603）第1季營收為886.31億元，年增32.6%；陽明海運（2609）累計第1季的營收為438.01億元，年增18.5%；萬海（2615）第1季營收276.18億元，年增8%；以營收數字來看，長榮、陽明第1季獲利預估較原先預期還好，陽明、萬海則有望擺脫去年第4季單季虧損的窘境，開始出現獲利。

受惠中國大陸的歐洲期貨指數連續兩天大漲，再加上貨櫃三雄第1季獲利可望開紅盤，航運股人氣匯集，昨日陽明領軍攻上漲停，股價來到51.8元，萬海收盤時股價為48.35元，漲幅6.26%，長榮海運股價為187元，上漲3.3%，航運類股漲幅4.4%，成為台股最強族群。

隨著運價在4月下旬就開始反彈，5月亞洲-北美線的年度合約價最少較去年漲一倍，這個部分會反應在長榮、陽明及萬海未來的獲利上；下半年開始美東碼頭勞工薪資談判即將展開，隨著運價變化加大，也會拉高談判的難度及速度，都會進一步影響到全球運價走勢，也讓貨櫃三雄全年獲利出現想像空間。

貨櫃輪的陽明去年第4季單季EPS虧損0.37元，累計今年第1季的營收為438.01億元，年增較18.53%。法人看好陽明第1季獲利可期，將擺脫去年第4季虧損窘境。

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