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高中生地震預警App爆紅未獲授權 氣象署主動聯絡了

JCB 國際發卡組織捐款500萬日圓 力挺台灣地震災區重建

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

唯一來自於日本的國際信用卡支付品牌JCB，自1993年起紮根台灣市場30年，為關注於本次花蓮強震造成的嚴重災情，已在近期透過日本紅十字會捐贈500萬日圓，幫助地震災區重建。此外，為了回應日本JCB卡會員支援台灣的意願及善舉，JCB與日本紅十字會合作設立專用網站，作為JCB卡進行台灣地震受災區捐款使用。

JCB並在聲明中向2024年4月3日在台灣東海岸地震中喪生的人們，表示最深切的哀悼，並對於所有受災群眾表示最深切的慰問，同時，也向所有努力救災的人們致以深深的敬意。JCB衷心希望透過各界與民眾的努力，災區能早日進行重建與恢復正常生活。

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