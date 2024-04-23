磐儀、友通攻日本市場 前進 Japan IT Week 展

工業電腦廠搶攻日本市場，磐儀（3594）、友通（2397）即將參加24日登場的「Japan IT Week Spring」大展，鎖定邊緣運算AI商機，磐儀表示，將展出最新邊緣運算AI解決方案，包含近期獲得歐洲交通機關青睞的 FPC 系列，可望複製成功模式前進亞洲。

Japan IT Week 是亞洲享譽盛名的嵌入式技術展會，其中春季展是規模最大、最具指標性的一場，可視為工業電腦廠在日本展現產品技術實力的最佳舞台。

隨著邊緣人工智慧科技蓬勃成長，為提高企業數位轉型意願，可靠、高效能、高度靈活性的邊緣運算AI設備成為市場迫切需求。且根據市場報告顯示，全球自助服務技術市場產值預計到2030年將達到726億美元，順應產業趨勢，友通及磐儀皆加強展出AI解決方案。

此為疫情後友通在日本的首展，並且擴大攤位，預計呈現自助服務機（Self-Service Kiosk）和 Windows on Arm（WoA）相關內容，進軍日本無人服務市場。友通也將在此次活動中介紹最新產品系列，專為車載、工廠自動化和 AMR 等多種工業應用所設計，更具備先進的AI功能。

在磐儀方面，其在 Japan IT Week Spring 2023期間訂單斬獲良多，並且看到日本企業的需求。今年乘勝追擊，帶著最新科技與硬體解決方案包括高性能運算（HPC）、人機介面（HMI）來滿足客戶，展出一系列邊緣運算AI解決方案，其中，FPC-5210/5211系列具備高階運算力，可增強智慧工廠、零售、醫療等 AIoT 應用的自動化、品質控制和整體生產效率。

磐儀亞太區副總黃志豪表示，因應日本政府政策，企業紛紛投入數位轉型行列，磐儀將展出最新邊緣運算AI解決方案，包含近期獲得歐洲交通機關青睞的 FPC 系列，可望複製成功模式前進亞洲。此外，展品涵蓋工廠自動化、智慧零售、智能倉儲。

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