北市1月房市交易量減少14% 月、季及半年線趨勢皆上漲

台北市地政局今公布今年1月北市房市數據，交易量減少14.25%，但住宅價格指數120.53，較前月119.72上升0.68%，較前一年同期115.47上升4.38%；地政局指出，觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢皆為上漲。

根據交易量及總額分析，北市今年1月實價登錄量價動態，全市交易量共740件，較前月863件減少123件，減幅14.25%，較前一年同期570件，增幅29.82%；交易總額為199.80億元，較前月216.51億元減少16.71億元，減幅7.72%，較前一年同期139.08億元，增幅43.66%。

另外，各行政區1月交易量3區增加、9區減少，增幅最大前三名分別為內湖區、中正區、大安區，較前月分別增加23.26%、9.30%、6.67%；減幅最大為士林區，較前月減少44.44%。

地政局指出，各行政區交易總額依序由大安區32.95億元、內湖區28.90億元及中山區24.87億元位居前3名；總額最少為大同區，僅6.96億元，總額最高的大安區與最低的大同區，差約3.73倍。交易總額增幅最大為南港區，較前月增加63.33%；減幅最大為萬華區，較前月減少37.48%。

住宅價格指數分析月指數，1月全市、大樓、公寓及小宅價格持續走升，標準住宅總價1,909萬元，標準住宅單價每坪60.81萬元。

大樓住宅價格指數126.83，較前月125.73上升0.87%；公寓住宅價格指數113.23，較前月112.65上升0.51%；小宅住宅價格指數115.65，較前月114.68上升0.85%。

台北市地政局今公布今年(113年)1月北市房市數據。圖／北市地政局提供 台北市地政局今公布今年(113年)1月北市房市數據。圖／北市地政局提供

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