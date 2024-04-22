「桃園成屋豪宅王」現身 「中悅一品」單價、總價再刷新紀錄

據最新實價登錄網資料顯示，位於桃園藝文特區、樓高38樓的知名豪宅「中悅一品」，今年1月出現買方以總價1.2億元、購入19樓戶和四個車位共229.67坪，拆算每坪成交單價約55.4萬元，每坪成交價、總價再度刷新社區紀錄，更是實價登錄上路以來桃園市的「成屋豪宅王」。

另外，實價登錄網資料顯示，去年11月高雄「御皇苑」豪宅32樓戶以總價7,688萬元賣出，拆算每坪成交價為73萬元、改寫高雄豪宅每坪單價紀錄，登高雄「豪宅王」寶座。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，《平均地權條例》新修法去年下半年上路後，在私法人購屋採許可制規定下，讓豪宅市場買氣縮手不少，不過對高資產客戶未形成抗性，只要地段、產品、建商品牌等都符合高端客戶的條件，即使房價略高，高資產客戶仍會買單。

若觀察預售市場，台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，桃園新豪宅聚落青埔地區，預售案最高總價為「威均青塘園」的7,708萬元，雖然總價離億元還有段距離，不過該社區每坪最高單價已超過67萬元，為桃園單價王豪宅。

台灣房屋桃園南平直營店業務陳宥辰表示，「中悅一品」2015年就登上桃園市首間億元宅，儘管屋齡已11年，但該案位於市中心藝文特區，且是特區內基地面積最大的豪宅，又是樓高38樓超高樓，加上是一層一戶、每戶約150坪規劃，而最新成交戶是擁有桃園展演中心第一排景觀，以及又附千萬元裝潢，因此創下新高價。

張旭嵐指出，中正藝文特區有展演中心，高級商辦、豪宅匯集，被形容為「桃園的信義計畫區」，而50米棟距的綠園道，街廓整齊，締造豪宅區的氛圍，加上桃園圖書總館落成，未來桃園捷運綠線第一階段的坑口至展演中心，將在2026年完工通車，藝文特區的商業、交通、生活機能，更加鞏固豪宅身價。

張旭嵐表示，而青埔則主要受惠於高鐵以及各項利多建設帶動，包括未來有桃園市立美術館、會展中心等大型建設加持，加上桃園航空城計劃發展，後勢看好，成為桃園豪宅的另一大新聚落，其中「威均青塘園」位置正對青塘公園，享有卓越景觀，百坪規劃，氣派又不失實用性，成為桃園高端客戶的新歡。 據最新實價登錄網資料顯示，位於桃園藝文特區、樓高38樓的知名豪宅「中悅一品」，今年1月出現買方以總價1.2億元、購入19樓戶和四個車位共229.67坪，拆算每坪成交單價約55.4萬元，每坪成交價、總價再度刷新社區紀錄。台灣房屋提供

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