快訊

高中好友不信五億生會尋短 曝他拿地契約定「買BMW載我玩」

抗癌逾10年病逝！高空彈跳、爬長城… 部落客星希亞罹癌仍活躍鼓舞癌友

不辭了！慰留成功 台電總經理王耀庭：繼續為台電負責

竹科價格考量 信義房屋：購屋族不再喜新厭舊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
竹北高鐵特區近年成購屋首選熱區，成交屋齡10~15年為交易大宗。（圖：信義房屋提供）
竹北高鐵特區近年成購屋首選熱區，成交屋齡10~15年為交易大宗。（圖：信義房屋提供）

新竹科學園區的大量就業人口創造居住需求，房價持續上漲，加上近年新建案數成長趨緩，使竹科購屋族將焦點轉移到房價更有優勢的中古屋，內政部實價登錄資料顯示，竹科族購屋的主力地區竹北市，112年住宅買賣移轉平均屋齡為16.32年，對照10年前的4.32年，竹科購屋族已明顯不再「喜新厭舊」。

信義房屋竹北文興店專案經理葉培琴表示，因價格考量，目前竹科購屋族青睞10年以上，20年以下「1個車位以上」的「電梯大樓」，尤以居住品質佳的高鐵特區、及生活機能完整的喜來登飯店商圈最受青睞。

竹北高鐵特區因交通運輸便捷、綠地多、住宅區建築物密度不高，居住品質佳，成為近年購屋首選熱區，高鐵特區成交屋齡10~15年為交易大宗；而車程10分鐘外的喜來登飯店商圈，則以完善的生活機能及好學區受到青睞，成交屋齡則略高一些，屋齡在20年內的物件都會是買家考慮的選項。

據統計，高鐵特區、喜來登飯店商圈中的成交物件有7成為電梯大樓、其次為華廈，公寓物件則不到1成。葉培琴表示，房價方面，整體成交價格視個人能力落差大，最受歡迎的電梯大樓，總價區間從2,000~3,000萬之間都有，多為3房以下的標準品，主要購買族群則是具有剛性需求的首購族以及小家庭。

葉培琴分析，首購族和小家庭購屋因資金有限，在考量上更會審慎評估，而選擇居住於竹北，本身就看中竹北區域內的學區、交通、生活機能，及易於轉手的未來性，此外，由於此類族群的家庭型態、加上新竹的氣候條件和環境特色，在選擇物件時，附有1個車位甚至是1個以上車位幾乎是必備條件。

最後，葉培琴建議，中古屋因為多重因素，價格落差大，建議消費者多作功課，例如上網參考政府公開資料、相關房市資訊，若是沒有時間，也可以利用現有業者的線上工具先行瀏覽物件內裝等，亦可掌握心儀區域的房市概況。

延伸閱讀

竹北勝利國中全校落成！ 有望緩解竹縣國中就學壓力

水情拉警報 竹科恐上演搶水大戰

搶水大戰開打 竹科管理局長透露廠商已開始動作

石門水庫蓄水剩四分之一續探底 竹科啟動每天自主節水6%

相關新聞

每坪73萬再創紀錄 高雄美術館為何炙手可熱？

實價揭露，高雄美術館特區的預售豪宅「御皇苑」日前32樓戶以總價7,688萬元成交，每坪單價73萬元，再次刷新高雄房價紀錄...

竹科價格考量 信義房屋：購屋族不再喜新厭舊

新竹科學園區的大量就業人口創造居住需求，房價持續上漲，加上近年新建案數成長趨緩，使竹科購屋族將焦點轉移到房價更有優勢的中...

SCFI 反彈但美國線未止跌 後市看供需、市況變化

上海集裝箱出口（SCFI）運價指數截至上周為止，為1,757.04點，較前一周上漲0.6%；美東線為下跌3.7%，美西線...

信義房屋捐視訊教室助學子 同歡慶嘉義高中百歲周年

嘉義高中4月20日舉行百周年校慶慶祝大會，眾多校友包括總統府資政張俊雄、前副總統蕭萬長、前法務部長施茂林、前駐法代表呂慶...

旅遊零售業ESG模範生 昇恆昌完成碳盤查查證

全球環保意識抬頭，「淨零碳排」更是各國首要目標，環境部去年公告特定行業別及大型製造業，需在今年四月卅日前完成碳盤查，非法...

工總24日改選 內定潘俊榮接理事長

工總將於廿四日舉行會員代表大會選任新理事長、副理事長及常務理監事，工總監事會召集人、工信集團總裁潘俊榮已被推舉為新任理事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。