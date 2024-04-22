SCFI 反彈但美國線未止跌 後市看供需、市況變化

上海集裝箱出口（SCFI）運價指數截至上周為止，為1,757.04點，較前一周上漲0.6%；美東線為下跌3.7%，美西線為下跌0.3%，歐洲線運價為下跌1.3%。法人機構表示，SCFI指數近期連兩周反彈，主要由次要航線漲價所帶動，歐洲線連續兩周反彈後再度回跌，美東線跌幅反覆，未見明顯止跌跡象。

分析師表示，海運運價是否落底，仍須視新船下水及需求回升的動態調整而定。農曆年後的空窗期有利船舶陸續返回亞洲港口，在紅海危機未解除的情況下，待工廠陸續復工後，航商的船舶調度或將再度呈現吃緊狀態，但運價是否落底，仍須視新船下水及需求回升的動態調整而定。

此外，第2季進入美洲線合約價談判時點，儘管合約價調漲機率較高，但以目前市場傳出第一階段的量大直客調漲幅度而言，與現貨價格仍有落差，漲幅不如預期。

展望後市，若航商繞道好望角成為常態，儘管尚未能扭轉產業供過於求的結構，然在市場供給過剩缺口縮小下，航商的獲利及評價仍有望獲得提升，反之則運價將再度回落至損平點附近震盪。

商品推薦