快訊

坦言對台灣第一印象是破舊小 四川妹來台5個月刷新認知：幸福指數很高

明2地飆36度高溫！下周變天強降雨轟炸 劇烈天氣恐影響到這天

碳中和新世代培育基地揭牌 彭啟明：碳中和產值比半導體大

中央社／ 台南20日電

全國大專院校首座「碳中和新世代培育基地」，今天在國立成功大學自強校區揭牌，準環境部長彭啟明表示，氣候變遷下一定要落實氣候科技，認為「碳中和產值比半導體大」。

彭啟明、教育部政務次長劉孟奇、國際能源總署前署長田中伸男、成大校長沈孟儒、工業技術研究院董事長李世光、台灣中油董事長李順欽、聯合國永續農業專家羅揚銘等人，今天在成大見證「碳中和新世代培育基地」揭牌運作。

彭啟明指出，氣候變遷下一定要落實氣候科技，但從科學、科技到商轉，有許多環節要克服，除政策支持，還要民間投資參與。他認為碳中和產值比半導體大，能源產業也很大，期許成大碳中和基地能為年輕朋友找到新創機會，讓老師成果能和國際氣候等相關產業連結。

田中伸男表示，氣候變遷日益嚴重，淨零排放目標下能源安全及風險是重要議題，必須要有想法、技術與政策，更重要的是為危機做好準備，讓人類得以世世代代永續生存發展。

劉孟奇則說，「碳中和新世代培育基地」聚焦能源管理、節能應用、減碳製程、碳捕捉等和產業轉型有關技術，也和台南大學、南台科大、崑山科大、嘉南藥理大學整合開設相關課程，累計逾300人修習，且培育51名種子教師，攜手產業落實綠色轉型。

成大發布新聞稿指出，氣候變遷對環境、人類生存及國家安全威脅愈來愈大，2050淨零轉型是台灣的目標「碳中和新世代培育基地」將透過教育和創新科技，啟發新世代發展地球更加友善生活與經濟模式，攜手企業共同實踐ESG中的社會責任，種下永續與希望的種子。

「碳中和新世代培育基地」111學年起開設「碳中和科技與管理學分學程」，且建置5個實作場域，藉由場域驗證、技術供給及人才培育，擴大與各大企業減碳綠能規劃合作，將技術成果和專業人才轉移至業界，帶動國內產業低碳排放綠色轉型，共同創造台灣永續循環、綠色製造的競爭優勢。

今天揭牌典禮後舉辦「Net-Zero淨零永續國際高峰論壇」，眾多專家學者共同探討未來淨零碳排行動策略，全力推動國家綠色轉型。

半導體 彭啟明 氣候變遷 減碳 碳排放

延伸閱讀

彭啟明將任環境部長 做1舉動讓媒體人驚呼：這就是人品

準環境部長彭啟明：碳費非對企業拔毛

彭啟明接環境部長…鄭明典早就知道 直指1問題大讚「個性合適」

彭啟明：與賴清德是君子之交舊識 4月受邀入閣有點壓力

相關新聞

經濟脆弱股市波動大 統一集團董座羅智先：很弔詭

創造消費者多樣化生活體驗，統一集團打造新世代複合商場「ParK* Avenue」，對於昨日台股暴跌774點，盤中甚至下挫...

對夫人稱讚、牽手又獻花 羅智先被戲稱「求生慾」點滿

統一集團打造新世代複合商場「ParK* Avenue」，今日舉行開幕儀式，統一董事長羅智先、美麗事業董事長高秀玲夫婦連袂...

莊福基金會攜六福旅遊集團 助8萬偏鄉弱勢孩童遊六福村

莊福文教基金會與六福旅遊集團自2009年起，發起《愛心圓夢∞希望共學》計畫，已邁入第15年，匯集社會大眾的愛心，招待超過...

搶房風暴成形？公館共構宅一坪飆144萬 創新高

今年房市買氣大熱，搶房風暴隱然成形，不只住宅大漲，實價揭露，北市公館「戀戀台大」一間事務所物件，今年1月以一坪144萬元成交，...

大批民眾等進場！統一集團台南本命區推全台最大「4合1」複合商場今開幕

7-ELEVEN、康是美、星巴克、統一精工4家統一企業集團所屬多年來原本各自經營，統一集團因應優化消費者多樣化需求、同業...

嘉市東市場「蛋黃區」某祭祀公業土地每坪逾百萬元標出 城隍廟得標原因曝

嘉義市東市場「蛋黃區」國定古蹟城隍廟，周邊商業區寸土寸金，房市土地交易件數少，2年前有間木造房屋土地近百萬元成交，日前市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。