碳中和新世代培育基地揭牌 彭啟明：碳中和產值比半導體大
全國大專院校首座「碳中和新世代培育基地」，今天在國立成功大學自強校區揭牌，準環境部長彭啟明表示，氣候變遷下一定要落實氣候科技，認為「碳中和產值比半導體大」。
彭啟明、教育部政務次長劉孟奇、國際能源總署前署長田中伸男、成大校長沈孟儒、工業技術研究院董事長李世光、台灣中油董事長李順欽、聯合國永續農業專家羅揚銘等人，今天在成大見證「碳中和新世代培育基地」揭牌運作。
彭啟明指出，氣候變遷下一定要落實氣候科技，但從科學、科技到商轉，有許多環節要克服，除政策支持，還要民間投資參與。他認為碳中和產值比半導體大，能源產業也很大，期許成大碳中和基地能為年輕朋友找到新創機會，讓老師成果能和國際氣候等相關產業連結。
田中伸男表示，氣候變遷日益嚴重，淨零排放目標下能源安全及風險是重要議題，必須要有想法、技術與政策，更重要的是為危機做好準備，讓人類得以世世代代永續生存發展。
劉孟奇則說，「碳中和新世代培育基地」聚焦能源管理、節能應用、減碳製程、碳捕捉等和產業轉型有關技術，也和台南大學、南台科大、崑山科大、嘉南藥理大學整合開設相關課程，累計逾300人修習，且培育51名種子教師，攜手產業落實綠色轉型。
成大發布新聞稿指出，氣候變遷對環境、人類生存及國家安全威脅愈來愈大，2050淨零轉型是台灣的目標「碳中和新世代培育基地」將透過教育和創新科技，啟發新世代發展地球更加友善生活與經濟模式，攜手企業共同實踐ESG中的社會責任，種下永續與希望的種子。
「碳中和新世代培育基地」111學年起開設「碳中和科技與管理學分學程」，且建置5個實作場域，藉由場域驗證、技術供給及人才培育，擴大與各大企業減碳綠能規劃合作，將技術成果和專業人才轉移至業界，帶動國內產業低碳排放綠色轉型，共同創造台灣永續循環、綠色製造的競爭優勢。
今天揭牌典禮後舉辦「Net-Zero淨零永續國際高峰論壇」，眾多專家學者共同探討未來淨零碳排行動策略，全力推動國家綠色轉型。
▪ 致電房仲對方第一句話讓他一頭霧水 內行秒懂：不這樣會被嫌不專業
▪ 房市睽違16年亮黃紅燈！專家：買方認清了、不怕買貴只怕買不到
▪ 新北總價千萬元交易王出爐 淡水年交易量衝破1800件奪冠
▪ 預售市場睽違16年又見黃紅燈 房價「沒得談」
▪ 危老重建將新增容積獎勵 採用「預鑄工法」可取得3%至5%優惠
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言