汽配、車電、智慧移動展盛大開幕 揭開360ﾟ移動新時代

2024年台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）、台北國際車用電子展（AUTOTRONICS TAIPEI）及台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）4月17日在台北南港展覽館1館盛大開展，吸引國內外1,000家業者參展，展出規模達2,700個攤位，展現未來移動豐沛的能量與技術。

今年三展以「360ﾟMobility」為主軸，集結汽機車及電動車、自駕技術業者，從整車到連網，呈現未來移動解決方案，解密未來人類出行將不限地面，更橫跨天空及外太空。展覽期間除了有東陽、帝寶、琦玉、巨鎧、南晃、龍鋒、為升等指標廠商展出汽機車零配件，鴻海科技集團也將展出各式電動車，成運汽車展示長途快充電動巴士；此外，士林電機、太平洋電線電纜、德州儀器將展出動力系統，台達、馳諾瓦則展出高效能充電樁。車用電子及車聯網應用面，則有科技大廠研華、凱銳、輝創、怡利、神達、歐特明、公信電子等展出ADAS、車隊管理與智慧座艙相關技術。另外，經濟部技術處台灣移動研發聯盟(mTARC)以「回到未來」為主題，展示各法人研發的核心技術與產業化成果。

外貿協會董事長黃志芳表示，隨著AI及低軌衛星等科技應用到移動產業，未來的移動載具不僅載著人類點對點移動，而是一個智能的無人駕駛空間。本次展覽可以看到AI、減碳永續、安全出行、跨域鏈結等趨勢，以及新創為產業帶來的創新動力。外貿協會將持續與業者一同把握趨勢、創造360ﾟ移動新時代。

電電公會李詩欽理事長表示未來十年，是全球汽車進入到電動車、自駕、無人載具的黃金十年，歡迎業者把握商機。美國在台協會(AIT)處長孫曉雅肯定臺灣發展綠色交通有卓越成果，本屆AIT及美國7州辦事處參展，歡迎臺灣與美國業者深化合作，發展電動車解決方案。

經濟部部長王美花表示，根據IEK估計，去年車電產值超過4,000億，且成長率高達17%，推算到2028年超過9,000億。電車是大機會，但也面臨大挑戰，美國及歐盟都提到如何應對中國大量生產、衝擊全球市場。「打群架，是我們永遠不變的定律。」臺灣企業跟國際要有更好的合作，一起拓展國際商機。

這屆亮點展區包含美國國家館，各州辦事處將分享最新趨勢跟投資機會; XMobility新創展區，也大秀AI影像辨識、AI能源效率系統等創新技術；充電解決方案、智慧交通、車輛安全與新能源專區則聚焦未來移動世代的關鍵議題；經濟部智慧財產局也首度設立「臺灣專利超級站 Taiwan Patent GO」專館，展出優良專利作品，並提供專利座談、免費專利諮詢等服務，協助台灣優良專利品進軍海外市場。

外貿協會表示，為讓參觀者有多元豐富的體驗，展覽期間舉辦兩場國際論壇，邀請國內外專家及指標大廠分享電動車、新能源及車用安全等議題；展覽第三日舉辦的XMobility PowerUp&MeetUp新創發表暨交流活動，也展現臺灣創新研發能力。同時更有行動採購洽談會、產品發表會、達人主題導覽等活動，讓國際買主與參觀者掌握市場商機。趣味體驗活動「E-Mobility AR充電站」，供參觀者至指定攤位掃描AR辨識圖，透過AR技術了解廠商產品與技術，集滿體驗點數，更有機會抽中機票大獎!

為協助參展商爭取國際商機，外貿協會及經濟部全球駐點積極洽邀國際買主來臺觀展，包含德國聯邦外貿與投資署、烏克蘭政府採購平台、ŠKODA汽車採購代表等政府單位與重要外商，未來商機可期。三展展出時間為4月17至20日，歡迎蒞臨參觀。業者請先至官網預先登記，憑預登QR Code可免費入場；一般民眾可於現場購票入場。

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