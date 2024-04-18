裕隆集團旗下兩大事業 信心滿滿
今年即使整體車市不如去年，但裕隆集團旗下兩大事業對今年業績充滿信心。裕隆（2201）因為n7電動車的銷售帶動營收。中華車（2204）更因MG熱賣，營收還要大幅成長，新產品與新計畫使裕隆集團充滿動能。
裕隆與中華車都認為，去年台灣車市銷售量達47.7萬輛規模，其實是累積過去幾年因為新車供應不足，直到去年才大量交車展現出來的成果，今年無論是裕隆推估的44萬輛，或是中華車研判的45萬輛，雖然都是小幅衰退，其實都是回到過去的平均水準。
不過，裕隆預期今年營收樂觀，光是納智捷n7今年在手9,000張訂單陸續去化，就將為裕隆帶進約百億元營收，成為裕隆業績成長的重要來源。而裕隆城開幕後的表現，遠遠超出開業前的預期，以裕隆城的營收表現，今年租金收入也將大幅超出原先的預估。
中華車因為導入MG品牌，產能利用率持續緊繃，更帶動去年獲利創下新高，成為近期車市最受矚目的品牌。由於新品牌挹注，中華車提供MG的產能，初期保守預估單月僅有300輛產能，但現在已快速擴大到單月產能2,200輛，成長速度驚人。
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