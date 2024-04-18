裕隆、中華車按讚今年業績 納智捷n7熱銷

裕隆集團三家公司裕隆（2201）、中華車（2204）與裕融（9941）昨（17）日召開聯合法說會，對於2024年整體市場看法，裕隆與中華車認為全年銷量將較去年減少，裕隆看44萬輛，中華車預估為45萬輛，低於去年全年的47.6萬輛，但兩家業者對自家今年業績表現都認為可望維持成長。

裕隆集團納智捷n7電動車4月起每月交車1,200至1,500輛，到第3季將完成9,000輛交付，最快5月重新開放下一波接單。中華車的MG電動車將在第2季發表。在新產品挹注下，樂觀看待今年展望。

裕隆表示，納智捷n7電動車第1季總計交車500輛，交車數量低，主因嚴格管控出廠品質，4月起正常交車，每月1,200至1,500輛。裕隆的產能為單班年產5.5萬輛，雙班可達11萬輛，目前產能足以因應需求，並無擴廠計畫。至於納智捷下一款電動車目前已展開討論，但還沒有進一步資訊。

裕隆今年除納智捷n7挹注業績，裕隆城營業額優於預期，比原本預估3.5億至4億元的區間高，預期今年租金收益上看4億元。

中華車因MG銷量續增，單月產能已達2,200輛，中華車今年三品牌銷售目標6.6萬輛，比去年5.3萬輛成長24.5％，市占將增至14.4％，今年營收增幅可望與銷量增幅相當。由於中華車產線去年數次擴增，今年將無擴產計畫，但不排除明年擴增。

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