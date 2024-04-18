車用三展打造移動生態系 東陽、微星大秀新品

2024年台北國際汽機車零配件、車用電子及台灣國際智慧移動等三大展覽昨（17）日登場，今年參展廠商與使用攤位數雙成長，是疫情過後最大規模展，今年以「360ﾟMobility」為主軸，串聯跨越零配件、車用電子、ICT、半導體等產業，打造全方位移動產業生態系。

今年三項大展共吸引國內外1,000家業者參展，使用2,700個攤位。外貿協會董事長黃志芳表示，隨著AI及低軌衛星等科技應用到移動產業，未來移動載具不僅載著人類點對點移動，而是一個智能的無人駕駛空間。

2024汽配、車電、智慧移動三大展覽

本次吸引許多國際買主來台觀展，包含德國聯邦外貿與投資署、烏克蘭政府採購平台、ŠKODA汽車採購代表等政府單位與重要外商，訂單商機可期。

黃志芳指出，本次展覽可以看到AI、減碳永續、安全出行、跨域鏈結趨勢，以及新創為產業帶來的創新動力；此次以「360ﾟMobility」為展出主軸，集結汽機車及電動車、自駕技術業者，從整車到連網，呈現未來移動解決方案，解密未來人類出行將不限於地面，更橫跨天空及外太空，國內相關領域知名大廠全都前來參展。

黃志芳表示，本屆還有另一個亮點展區美國國家館，美國在台協會（AIT）與各州辦事處分享最新趨勢跟投資機會。

另外的亮點展區包括 XMobility新創展區，大秀AI影像辨識、AI能源效率系統等創新技術。

今年很多國內汽車零組件大廠參展，包括東陽（1319）、帝寶、巨鎧、琦玉、南晃、龍鋒、為升等指標廠商展出汽機車相關零配件產品；另外，成運汽車展示長途快充電動巴士。鴻海科技集團展出各式電動車。

另外，車用電子及車聯網應用面，參展科技大廠有微星（2377）、研華、凱銳、輝創、怡利電、神達、歐特明、公信電子等，展出相關技術。

因應電動車需求衍生出來的周邊商機，新能源專區的充電解決方案將是未來移動世代的關鍵議題，動力系統及高效能充電樁也是今年展出主軸。

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