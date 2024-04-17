馳諾瓦參加台灣國際智慧移動展 勾勒低碳運輸願景

深耕充電樁設備領域10餘年的馳諾瓦科技，看準近年全球電動車充電樁設備的跨市場發展，衍生彈性調配電力與空間有效運用痛點，近日推出DZ480 kW分體式電源櫃、 Novae Power極簡型槍櫃與MCS SailWind彈性充電解決方案，充電站可更靈活運用有限空間，搭配既有產品組合具備大功率、廣告看板等特色，提供多種產品有助實現永續運輸願景。

近年全球市場陸續宣告禁售燃油車時程，引發電動車產業供應鏈成型，《經濟學人智庫》報告預估，2024年全球電動車銷量年比可望成長21%，將連帶提升充電站與充電樁設備等基礎設施配套成長。

馳諾瓦董事長林飛宏表示，該公司已在全球45個市場出貨10萬隻充電樁產品，2024布局亞洲重點市場包含日本、泰國，其中日本已累計設置7,500台AC交流充電樁、泰國已取得加油站業者訂單將布建上百充電站，台灣則與第三方合作夥伴結盟，配合電動車廠技術需求，協助最佳化充電效能。今年則希望透過推出新品協助合作夥伴調配充電站點電力，並更靈活運用有限的充電站空間。

面對更多元的全球跨域市場與充電情境，馳諾瓦今年除展出與CCS1、CCS2、NACS、GBT、CHAdeMO 多種充電標準兼容的DA480廣告充電樁、DT240單體式240kW雙槍充電樁與與DQ480 大功率 480kW 單體式直流充電樁，再針對亞洲市場高度都市化、集合式住宅密集區域與電動車慢充需求不足的問題，推出DZ480 kW分體式電源櫃、 Novae Power極簡型槍櫃與MCS SailWind彈性充電解決方案，提供相同場域面積更多的充電槍、減少地面纜線開挖成本，並搭配充電場域提供慢充或快充的彈性解決方案。

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