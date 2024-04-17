台中養老首選 網友推北屯「單元12」

日前一名網友於PTT賣房板發文詢問，提及家中長輩近期退休，想離開北部「南漂」台中定居，希望在台中找尋捷運附近，交通方便的電梯透天或低樓層獨棟住宅，走路即可達市場買菜。認為長輩的需求是空集合，因此上網替長輩發文詢問台中適合養老地點，引來眾多網友熱烈討論，首推北屯區「單元12重劃區」（簡稱單元12）。

不少網友認為，「單元十二透天，附近還有捷運舊社站、大地商場、全聯」、「單元12似乎是個選項，但那區域應該幾乎都破預算」、「南七期、八期、中古，單元12，13期要等有預售」，也有網友認為「大坑、新社」、「烏日，想回台北就跳上高鐵」、「問就是太平」、「不能理解養老要捷運幹嘛」。

信義房屋機捷南興店專案經理徐仕旻指出，單元12以低樓層透天別墅、低密度、高綠覆的社區規劃風格為特色，緊鄰21,000坪的南興公園，交通則有雙鐵共構（鐵路＋捷運）松竹站及74號快速道路。獨棟別墅商品以50~60歲退休換屋或企業主詢問度最高，周圍近一期實價登錄四層獨棟別墅行情約為4,000萬。附近雖有松竹站，但距離主要商圈仍有5~10分鐘車程，也因此吸引到重視隱私、嚮往安靜生活的退休人士喜愛。

對於想要前往該區置產養老的民眾，徐仕旻給出建議表示，多數銀行對60歲以上的年長者，貸款會有較為嚴格的限制，年長者購屋時需要掌握好資金部位，避免挑到喜歡的物件時，自備款不足被銀行拒絕而扼腕不已。

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