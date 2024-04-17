士林海光公辦都更案「好事多磨」 里長盼成當地大型指標案
北市「士林海光」公辦都更案，歷經近10年整合且4次流標，北市府今與漢皇開發正式簽約，預計2029年完工。當地里長許振禮不諱言，該案好事多磨，曾遇地方反彈、有心人士抗議等一波三折，希望漢皇秉持專業品質、良心建造，蓋得盡善完美，達到百年居住的品質，也盼此15樓高建物未來能成當地公辦都更的大型指標案。
該案基地位在士林區延平北路五段257巷與257巷4弄交叉口，鄰近捷運環狀線北環段Y24站預定地，原是台北市警察局宿舍、公運處宿舍，原有宿舍建築均拆除且綠美化，提供民眾農耕與植栽。
未來預計興建地上15層、地下3層的建築物，規劃設計以取得黃金級綠建築、銀級智慧建築為目標，漢皇也承諾捐贈公辦民營托嬰中心、區民活動中心等公益設施供民眾使用。
更新處說，基地與歷史悠久的葫蘆寺相鄰，也將設置文化藝牆，在現代與懷舊間取得平衡，並重新規劃設計南側綠帶設施，納入本案景觀一併規劃，結合步道、休憩涼亭、Youbike站點，打造鄰里友善的步行、通學廊道。
葫蘆里長許振禮認為，該案好事多磨，歷經地方反彈等一波三折，其次是更新處估價的營造工程款項幾乎低於市價，造成該案無法發包出去，再者當地是本土社區，未有大型標的物建案做領頭羊，使得該地遲遲無法都更，甚至讓地主權益受損，有家歸不得。
許振禮說，希望漢皇秉持專業品質、良心建造，蓋得盡善完美，達到百年居住的品質，另盼市府利用分回部分去做公益設施，他會與市府、漢皇討論規劃，以符合居民需求。由於此處為人口居住密集地，希望該案未來能成為當地公辦都更的大型指標案。
薛姓地主表示樂觀其成，也坦言有深入了解該案，有些事情確實需要時間，強求不來，例如實施者北市府有心招攬卻無人要來，地主也只能體諒，另有疫情等大環境問題影響，造成該案延宕迄今。他秉持大家是互相的態度，希望整體建設能快點完成。
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