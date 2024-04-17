快訊

幼兒園畢旅「東京大阪7日遊」家長憂 網一看傻眼：很挑戰

高雄女騎士闖紅燈路口「打保齡球」！撞翻停等機車釀五傷

山豬猝逝2天後過「39歲冥誕」 逸祥忍悲PO合照獻祝福

聽新聞
test
0:00 / 0:00

士林海光公辦都更案「好事多磨」 里長盼成當地大型指標案

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
「士林海光」公辦都更案模擬圖。圖／台北市更新處提供
「士林海光」公辦都更案模擬圖。圖／台北市更新處提供

北市「士林海光」公辦都更案，歷經近10年整合且4次流標，北市府今與漢皇開發正式簽約，預計2029年完工。當地里長許振禮不諱言，該案好事多磨，曾遇地方反彈、有心人士抗議等一波三折，希望漢皇秉持專業品質、良心建造，蓋得盡善完美，達到百年居住的品質，也盼此15樓高建物未來能成當地公辦都更的大型指標案。

該案基地位在士林區延平北路五段257巷與257巷4弄交叉口，鄰近捷運環狀線北環段Y24站預定地，原是台北市警察局宿舍、公運處宿舍，原有宿舍建築均拆除且綠美化，提供民眾農耕與植栽。

未來預計興建地上15層、地下3層的建築物，規劃設計以取得黃金級綠建築、銀級智慧建築為目標，漢皇也承諾捐贈公辦民營托嬰中心、區民活動中心等公益設施供民眾使用。

更新處說，基地與歷史悠久的葫蘆寺相鄰，也將設置文化藝牆，在現代與懷舊間取得平衡，並重新規劃設計南側綠帶設施，納入本案景觀一併規劃，結合步道、休憩涼亭、Youbike站點，打造鄰里友善的步行、通學廊道。

葫蘆里長許振禮認為，該案好事多磨，歷經地方反彈等一波三折，其次是更新處估價的營造工程款項幾乎低於市價，造成該案無法發包出去，再者當地是本土社區，未有大型標的物建案做領頭羊，使得該地遲遲無法都更，甚至讓地主權益受損，有家歸不得。

許振禮說，希望漢皇秉持專業品質、良心建造，蓋得盡善完美，達到百年居住的品質，另盼市府利用分回部分去做公益設施，他會與市府、漢皇討論規劃，以符合居民需求。由於此處為人口居住密集地，希望該案未來能成為當地公辦都更的大型指標案。

薛姓地主表示樂觀其成，也坦言有深入了解該案，有些事情確實需要時間，強求不來，例如實施者北市府有心招攬卻無人要來，地主也只能體諒，另有疫情等大環境問題影響，造成該案延宕迄今。他秉持大家是互相的態度，希望整體建設能快點完成。

士林海光公辦都更案的基地位在士林區延平北路五段257巷與257巷4弄交叉口，未來預計興建地上15層、地下3層的建築物，一旁緊鄰歷史悠久的葫蘆寺。記者林佳彣／攝影
士林海光公辦都更案的基地位在士林區延平北路五段257巷與257巷4弄交叉口，未來預計興建地上15層、地下3層的建築物，一旁緊鄰歷史悠久的葫蘆寺。記者林佳彣／攝影

公辦都更 宿舍

延伸閱讀

影／士林海光都更案品質把關 李四川：拿鐵鎚的人要實在

法官之死／19日頭七 法官協會發起「白花運動」

法官之死 司改會籲司法院、法務部詳查檢討事件原因

建啤都審沒過 文資人士：綠營政治局甩鍋北市 北科大輸慘

相關新聞

搶綠色移動商機 東元跨足快充電樁、改裝車電氣化市場

2024年台灣國際智慧移動展17日揭幕，東元今年以「綠色移動夥伴-東元電動載具高效動力生態系」為主題，除推出可供12米巴...

馳諾瓦參加台灣國際智慧移動展 勾勒低碳運輸願景

深耕充電樁設備領域10餘年的馳諾瓦科技，看準近年全球電動車充電樁設備的跨市場發展，衍生彈性調配電力與空間有效運用痛點，近...

台中養老首選 網友推北屯「單元12」

日前一名網友於PTT賣房板發文詢問，提及家中長輩近期退休，想離開北部「南漂」台中定居，希望在台中找尋捷運附近，交通方便的...

士林海光公辦都更案「好事多磨」 里長盼成當地大型指標案

北市「士林海光」公辦都更案，歷經近10年整合且4次流標，北市府今與漢皇開發正式簽約，預計2029年完工。當地里長許振禮不...

台中28萬戶達50年使用年限 大地震隱憂議員促強制安檢

0403花蓮地震，老屋耐震和都更議題備受關注。主計處統計，台中市使用加強磚造、石造、木造等形式的住宅，高達28萬戶，使用...

苗栗非都土地17.3萬公頃使用功能分區調整 明年4月公告

國土計畫功能分區圖將於明年4月底公告實施，苗栗縣非都市土地17.3萬公頃使用分區已調整為適當國土功能分區，將影響範圍內的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。