快訊

鮑爾說利率不變 史指收黑、道瓊漲63點中止六連跌

上市櫃協會東方領袖講座／貿協董座黃志芳：企業拚贏 須打造護城河

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
外貿協會董事長黃志芳。 記者陳正興／攝影
外貿協會董事長黃志芳。 記者陳正興／攝影

台灣上市櫃公司協會舉辦「東方領袖講座」，外貿協會董事長黃志芳以「動盪的時代、台灣企業的挑戰」進行專題演講，他提醒企業界，當今的「地緣政治、總體經濟、新科技」都已達臨界點，互相牽引，在動盪時代中，只有護城河深者才能勝出。

台灣上市櫃公司協會為協助新世代工商企業界領袖洞察台灣，即時掌握企業永續發展關鍵，日前邀請黃志芳發表專題演講，分析在世紀變局下的種種面向，企業要如何從大平穩時代快速進入變動劇烈的三體時代，在艱難環境中做出正確抉擇。

這場講座吸引許多知名企業家參加，包括大聯大（3702）董事長黃偉祥、友嘉集團創辦人暨總裁朱志洋、陽明董事長鄭貞茂，以及洋基工程董事長賴有忠等人。

黃志芳開場就提出九個題目跟大家互動。首先是世界愈來愈動盪或和平；其次是美中對抗會持續或逐漸和緩；第三是美中爭霸誰會勝出；第四是否同意「台灣是地表最危險的地方」的說法；第五是通膨、高利率會逐漸消退或是持續；第六是未來美元走強或是走弱；第七是未來三年發生金融危機可能性高不高；第八是人工智慧（AI）是否會毀滅人類；第九是有沒有看過Netflix影集「三體」。

黃志芳分析，物理學中三個相互牽引的物體，其軌跡無法預測，至今無解；當今全球的「三體」問題是地緣政治、總體經濟、新科技，目前世界正走到百年來的大變局時刻，也賦予台灣百年難得一見的契機，台灣不論是在地緣政治、科技產業、全球供應鏈等面向，從不曾如此受到世界重視，台灣可說是一國身繫天下安危，台灣影響力無所不在。

他說，台灣在外人口中是「地表上最危險的地方」，但台灣有能力變成「世界最重要的核心」，台灣也是全球供應鏈重組的關鍵國家，更是人類邁向AI時代的關鍵經濟結構，台灣打造第二引擎的全球化才剛開始，更要強化國際聲量等，以掌握產業話語權。

黃志芳並分享動盪時代企業的因應策略，他強調，「唯有護城河深者才能勝出」。目前所有企業都面臨全球30年大趨勢的反轉，企業要有長期抗戰的準備，修正過去的思維、決策、行動模式建立風險評估、管控及避險機制，打造企業韌性、深挖護城河、廣積糧、強化核心競爭力。

他說，歷史上大變革時，也是國家及產業重新洗牌之時，要避免硬著陸，平安軟著陸，把握機會趁勢崛起，善用科技新工具，提升競爭力。

AI 外貿協會 黃志芳

延伸閱讀

不會輸給大盤的選股三步驟！達人：但若不及ETF就不如投資ETF即可

地震多、地緣政治緊張 CNN：台積電晶片製造「集中在台」風險高

台灣國際工具機展開幕 陳建仁操作機器人抓球獲喝采

持股上市櫃公司逾5%股東注意 520前得申報否恐挨罰

相關新聞

上市櫃協會東方領袖講座／貿協董座黃志芳：企業拚贏 須打造護城河

台灣上市櫃公司協會舉辦「東方領袖講座」，外貿協會董事長黃志芳以「動盪的時代、台灣企業的挑戰」進行專題演講，他提醒企業界，...

吳東進任大台北瓦斯董座

新光集團旗下大台北瓦斯昨（16）日董事會改選，推舉前新光金控董事長吳東進擔任董事長。吳東進表示，未來將投入氫能產業能源轉...

華泰名品城 48億蓋嘉義店

大嘉義地區將迎來首家Outlet業者，華泰名品城昨（16）日公布南部展店規劃與時間表，將投資48億元打造嘉義店，規劃地上...

台塑攜手東海大學 打造循環經濟基地

東海大學攜手台塑集團旗下台塑新智能科技，打造亞洲最大的校園微藻碳中和與循環經濟基地，昨（16）日舉行開幕式，東海大學副校...

職場教練課／閱讀…打開人生視野

每年4月23日是世界閱讀日。

趨勢觀察／六項科技 驅動智駕大進化

在電動車發展趨勢之下，德儀汽車系統工程與行銷總監Fern Yoon表示，現在駕駛人對車輛的期望，與20年前截然不同。最新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。