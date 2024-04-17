上市櫃協會東方領袖講座／貿協董座黃志芳：企業拚贏 須打造護城河

台灣上市櫃公司協會舉辦「東方領袖講座」，外貿協會董事長黃志芳以「動盪的時代、台灣企業的挑戰」進行專題演講，他提醒企業界，當今的「地緣政治、總體經濟、新科技」都已達臨界點，互相牽引，在動盪時代中，只有護城河深者才能勝出。

台灣上市櫃公司協會為協助新世代工商企業界領袖洞察台灣，即時掌握企業永續發展關鍵，日前邀請黃志芳發表專題演講，分析在世紀變局下的種種面向，企業要如何從大平穩時代快速進入變動劇烈的三體時代，在艱難環境中做出正確抉擇。

這場講座吸引許多知名企業家參加，包括大聯大（3702）董事長黃偉祥、友嘉集團創辦人暨總裁朱志洋、陽明董事長鄭貞茂，以及洋基工程董事長賴有忠等人。

黃志芳開場就提出九個題目跟大家互動。首先是世界愈來愈動盪或和平；其次是美中對抗會持續或逐漸和緩；第三是美中爭霸誰會勝出；第四是否同意「台灣是地表最危險的地方」的說法；第五是通膨、高利率會逐漸消退或是持續；第六是未來美元走強或是走弱；第七是未來三年發生金融危機可能性高不高；第八是人工智慧（AI）是否會毀滅人類；第九是有沒有看過Netflix影集「三體」。

黃志芳分析，物理學中三個相互牽引的物體，其軌跡無法預測，至今無解；當今全球的「三體」問題是地緣政治、總體經濟、新科技，目前世界正走到百年來的大變局時刻，也賦予台灣百年難得一見的契機，台灣不論是在地緣政治、科技產業、全球供應鏈等面向，從不曾如此受到世界重視，台灣可說是一國身繫天下安危，台灣影響力無所不在。

他說，台灣在外人口中是「地表上最危險的地方」，但台灣有能力變成「世界最重要的核心」，台灣也是全球供應鏈重組的關鍵國家，更是人類邁向AI時代的關鍵經濟結構，台灣打造第二引擎的全球化才剛開始，更要強化國際聲量等，以掌握產業話語權。

黃志芳並分享動盪時代企業的因應策略，他強調，「唯有護城河深者才能勝出」。目前所有企業都面臨全球30年大趨勢的反轉，企業要有長期抗戰的準備，修正過去的思維、決策、行動模式建立風險評估、管控及避險機制，打造企業韌性、深挖護城河、廣積糧、強化核心競爭力。

他說，歷史上大變革時，也是國家及產業重新洗牌之時，要避免硬著陸，平安軟著陸，把握機會趁勢崛起，善用科技新工具，提升競爭力。

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