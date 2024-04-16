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首季六都家庭購屋意願全數升高 專家：這項隱憂要注意

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影

據六都家戶數、移轉棟數資料顯示，今年首季六都家戶購屋比中，六都購屋意願全數升高，其中桃園市家戶購屋比為1.22%，奪下六都冠軍。台南市家戶購屋比達0.94%，為2016年以來同期新高。

家戶購屋比是指，每100戶中有多少家庭買房，為評估區域購屋意願的指標之一。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，受惠雙北市外溢人口，加上近年重大交通建設如機場捷運、高鐵等到位，以及去年「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青安貸款）」優惠購屋政策助攻，且區域房價親民、帶旺房市，讓桃園房市買氣熱絡。

不過大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，去年首季適逢《平均地權條例》修正案三讀，期間房市買氣低迷，一直到去年下半年新青安貸款政策出爐，再加上總統大選後政經局勢穩定，又適逢台股攻破2萬點新高，致使市場購屋信心大增，六都買氣持續熱絡；不過三月下旬央行突宣布升息，因此接下來房市買氣能否續航，需持續觀察。

據六都家戶數、移轉棟數資料顯示，今年首季六都家戶購屋比中，桃園市家戶購屋比為1.22%，奪下六都冠軍。其次為台中市的1.14%，顯示桃園、台中每100戶家庭就各有1.22戶、1.14戶家庭在首季買房。

以年增率來看，桃園市、台南市、台中市各增加0.29、0.25、0.19個百分點，為六都中家庭購屋意願成長最快速區域前三名；其中台南市家戶購屋比達0.94%，為2016年以來同期新高。

賴志昶分析，在台積電（2330）設廠效應不斷加溫下，中南部買氣扶搖直上，高雄首季家戶購屋比為0.9%，也是自2016年以來次高，顯示南二都共同受惠於科技園區議題，且區域不少重大建設利多釋出，讓房市買氣大幅增溫。

據六都家戶數、移轉棟數資料顯示，今年首季六都家戶購屋比中，六都購屋意願全數升高，其中桃園市家戶購屋比為1.22%，奪下六都冠軍。台南市家戶購屋比達0.94%，為2016年以來同期新高。住商機構提供
據六都家戶數、移轉棟數資料顯示，今年首季六都家戶購屋比中，六都購屋意願全數升高，其中桃園市家戶購屋比為1.22%，奪下六都冠軍。台南市家戶購屋比達0.94%，為2016年以來同期新高。住商機構提供

房市 買氣

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