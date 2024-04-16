華泰名品城嘉義店簽約 2028年首期營運、2032年全數完工

由華泰名品城旗下子公司格珞麗亞在去年底拿下「高速鐵路嘉義車站特定區產業專用區開發經營案」最優申請人，16日與交通部、內政部、嘉義縣政府正式完成簽約；格珞麗亞初估該案投入金額約48億元，規劃打造地上二至三樓的大型折扣購物中心（Outlet）及一棟停車場，全案將分三期開發，首期預計2028年營運、全案將在2032年完工。

「高速鐵路嘉義車站特定區產業專用區開發經營案」位於高速鐵路嘉義車站特定區，距離高鐵站不到200公尺，土地面積近三萬坪，容積率240%；格珞麗亞預計引進200間以上店鋪，包含國際名品、時裝品牌、家居用品等，另有大型室內美食廣場、主題餐廳、輕食及咖啡廳，並規劃有親子遊樂區、公益文化空間等多功能區域。

擔任該案招商顧問的第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，該案為南台灣指標的大型商業服務設施，營運後將引導中南部消費人潮前往嘉義，提升高鐵嘉義站周邊之商業能見度。

接下來，交通部鐵道局在南台灣還有兩大指標案將陸續推出，包括嘉義高鐵站前之事業發展用地地上權案，以及高鐵台南站產專地上權案；嘉義高鐵站前的事業發展用地地上權案部分，該案位於嘉義站前第一排，土地面積約1.6萬坪，允建容積約2.6萬坪，可規劃辦公、零售百貨、旅館及會展中心等使用，鐵道局將在評估後推出公告招商。

此外，鐵道局亦規劃在今年第3季推出高鐵台南站產業專用區地上權案，該案土地面積約2.99萬坪，容積率300%，可規劃做為研發中心、科技廠辦、倉儲物流、旅館以及百貨商場等複合型使用，距離市中心、南部科學園區、北高雄產業聚落均約30分鐘車程之樞紐，將是半導體S廊帶核心區門戶。 華泰名品城嘉義店3D示意圖。華泰提供 由華泰名品城旗下子公司格珞麗亞在去年底拿下「高速鐵路嘉義車站特定區產業專用區開發經營案」最優申請人，16日與交通部、內政部、嘉義縣政府正式完成簽約。第一太平戴維斯提供

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