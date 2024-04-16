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歐美建設16萬坪綠地「向森青」三周強銷六成 房市矚目

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
歐美建設16萬坪綠地「向森青」三周強銷六成，房市矚目。歐美提供
歐美建設16萬坪綠地「向森青」三周強銷六成，房市矚目。歐美提供

高雄房市持續挺進。歐美建設面對16萬坪鳳山園試所綠景的「向森青」輕豪宅大樓全新完工，三周內即交出突破6成的佳績，很多購屋者發現3字頭售價親民，賞屋後直接下訂，熱銷引起市場側目。

歐美建設董事長卓永富指出，國際城市知名豪宅區，多位於上萬坪公園綠地旁，如紐約中央公園、倫敦海德公園與台北大安森林公園。高雄則以北高雄美術公園、凹仔底森林公園與南高雄中央公園為豪宅集中區，景觀豪宅售價皆站上5字頭。

但東高雄廣達16萬坪綠地的鳳山熱帶園藝試驗所，卻並非豪宅專屬，具備養生賞景優勢的萬坪綠景輕豪宅新成屋大樓，也因規劃稀有，加上建商品牌效應發威，3字頭優惠售價，造成進場三周熱銷6成，本地客源占比7成，長庚醫護與公教人員都搶當鄰居。

卓永富表示，歐美建設持續在東高雄鳯山區的文山生活圈一帶，之前已陸續推出三個熱銷建案同樣位處文龍東路上，包括「文森青」、「文華青」、「文山青」均擁有買家優質的口碑和住戶的肯定，所以此次依舊獲得熱烈的反應與支持，區域內需求強勁。

「向森青」社區地下室更裝有先進技術的汽車充電E MS管理系統，同時將機車位與腳踏車位安排在地下一樓電梯出口旁與周圍，全案總戶數為167戶，坪數規劃二房約25坪、二加一房約37坪、三房約40坪，且戶戶可購平面車位。

大安森林公園 豪宅

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