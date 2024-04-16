巨生醫MPB-1734抗癌藥物新劑型 取得美、日成分專利

巨生醫（6827）16日宣布，自有奈米微胞技術平台下的MPB-1734抗癌藥物新劑型，已正式獲得美國成分專利的分案許可，以及獲得日本成分專利許可。MPB-1734目前並獲得美國及台灣FDA核准臨床1/2期試驗，執行第一部分的劑量爬升試驗，目前已完成收治前三個劑量組共11位受試者，並開始進行第4個劑量組(30 mg/m2)的收案。

巨生醫執行副總許源宏表示，MPB-1734以自主研發的高分子奈米微胞技術，包覆知名藥廠賽諾菲（Sanofi）的新一代紫杉醇產品-去癌達，將去癌達此種難溶於水的藥物，利用巨生奈米微胞的高疏水技術改良後，穩定分散於水中並提高溶解度1,000倍以上，直接注射至人體中，大幅改善去癌達需要以類固醇預先治療的缺點。

巨生醫表示，MPB-1734利用奈米化的特性，改變了藥物在體內的分布，除了在動物實驗中看到降低去癌達嗜中性白血球低下的副作用、大幅改善了常見腹瀉等副作用外，還能提升使用劑量，為病患提供更佳的療效，並明顯降低副作用，因此MPB-1734有機會應用攝護腺癌以外的適應症。

巨生醫表示，現階段在頭頸癌的動物實驗中發現，MPB-1734的治療明顯增加免疫細胞在腫瘤的浸潤能力（例如CD8+T細胞等免疫細胞指標），大幅提升治療效果。公司進一步在動物試驗將MPB-1734併用免疫療法，發現其腫瘤抑制效果更顯著優於單用免疫療法及單用MPB-1734的組別。MPB-1734未來有機會結合免疫療法，除了本身的治療效果，也可藉由改變腫瘤的微環境，讓原本認為對免疫治療無效的冷腫瘤（cold tumor）改變為熱腫瘤（hot tumor），達到最佳的合併治療效果。

巨生醫進一步表示，MPB-1734目前針對頭頸癌及病人數眾多的攝護腺癌為主要目標，尤其對那些因為產生嚴重的白血球低落副作用，而無法繼續接受治療的病患，有一個新的可以使用的藥物。日後也將以向美國FDA申請505(b)(2)新劑型新藥等快速審查方式加速取得藥證時程，加惠諸多病患，得到更佳的治療機會。

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