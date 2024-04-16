中鋼「熱浸鍍鋅鐵合金無鉻鈍化皮膜鋼」取得國內環保標章

因應產品無鉻化環保趨勢，中鋼（2002）持續研發優質環保鋼材，2023年成功開發的「熱浸鍍鋅鐵合金無鉻鈍化皮膜鋼」使用自行研發的無鉻型表面鈍化處理藥劑，不僅經TAF (Taiwan Accreditation Foundation) 認證無六價鉻或其他類有害物質，且使用壽命遠高於一般鉻酸皮膜鋼，以低污染與具可延長壽命等優異特性，並於近日通過環境部嚴謹審查並取得國內冷軋塗鍍鋼品類首張第二類環保標章。

近年來環保產品日漸受到重視，各國對於產品所含化學物質逐步加嚴管制，例如歐盟於2003年加嚴RoHS (Restriction of Hazardous Substances) 規範，加強限制在電子電器設備中使用某些有害成分；另外，2022年日本公共建築工事標準仕樣書內容亦提及公共建築、民間建築所使用的鋼製建具，應參考新版JIS G3302規範，日本政府也於2023年第4季正式公告熱浸鍍鋅鋼

材所用的塗料不得使用鉻酸，並進一步帶動日本無鉻鋼材之需求，預計將逐漸擴散至周邊國家，對亞洲地區建材用鋼的選用產生影響。

中鋼持續研發創新以客戶需求為導向的優質環保鋼品，針對產品無鉻化趨勢，不僅投入無鉻型表面鈍化處理藥劑之開發，其防蝕關鍵組成物完全不添加鉻成分且可強化塗覆成膜的緻密性。此外，中鋼也逐一克服製程調整上的種種挑戰，使得熱浸鍍鋅鐵合金無鉻鈍化皮膜鋼在塗覆製程中完全杜絕鉻酸，生產過程亦無產出含鉻有害事業廢棄物。中鋼熱浸鍍鋅鐵合金無鉻鈍化皮膜鋼經TAF認證之檢測機構採IEC 62321-7-1方法測試後，確認樣品及採用藥液皆未檢出六價鉻或其他類有害物質，並於近日獲環境部認證核發第二類環保標章，同時也是國內冷軋塗鍍鋼品類首張第二類環保標章。

中鋼生產的熱浸鍍鋅鐵合金無鉻鈍化皮膜鋼不僅符合環境低污染之產品訴求，中鋼也依CNS8886標準進行該鋼材試片的鹽水噴霧加速腐蝕試驗，其結果顯示熱浸鍍鋅鐵合金無鉻鈍化皮膜鋼在240至360小時始產生紅鏽，相較一般鉻酸皮膜鋼於120至168小時即產生紅鏽，證明熱浸鍍鋅鐵合金無鉻鈍化皮膜鋼擁有可延長產品使用週期的優點。展望未來，中鋼將持續研發精緻環保鋼品，全力推動節能減碳，以供應環保及低碳足跡鋼材予下游客戶，並攜手鋼鐵產業下游業者朝友善環境、綠色轉型及永續發展的目標邁進。 中鋼生產部門陳守道副總與環保標章證書合影，中鋼熱浸鍍鋅鐵合金無鉻鈍化皮膜鋼通過環境部嚴謹審查，取得國內冷軋塗鍍鋼品類首張第二類環保標章。(中鋼/提供)

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