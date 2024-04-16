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生技醫療產業發展回溫 永豐金證券擕手證交所舉辦主題式業績發表會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券擕手臺灣證券交易所舉辦主題式業績發表會，生技醫療產業發展重回軌道。（永豐金證券/提供）
永豐金證券擕手臺灣證券交易所舉辦主題式業績發表會，生技醫療產業發展重回軌道。（永豐金證券/提供）

隨著生技產業利多消息不斷，多家高獲利生技股今年也將延續成長力道，沉寂多時的生技產業，重新獲得投資人關注。永豐金證券與臺灣證券交易所共同舉辦「生技醫療產業」主題式業績發表會，聚焦生技醫療產業發展。永豐金證券表示，生技產業經過疫情期間的火爆噴出後已平淡多時，但隨著產業好消息不斷釋出，市場也重新關注生技產業的投資價值。

為期五天的「生技醫療產業」主題式業績發表會活動，邀請工研院產科所經理游佩芬以「展望2024藥物市場與趨勢」為題進行專題演講，讓投資人更了解藥物產業的未來發展趨勢，探討相關投資機會和挑戰。並邀請11家上市公司參與，分享經營成果及未來營運展望，活動形式以實體會議及線上直播同時進行，活動期間共吸引約500人次到場參與。

永豐金證券表示，今年以來多家廠商傳出好消息，像是保瑞（6472）併購美國藥廠、智擎（4162）和逸達（6576）的藥證進展、中裕（4147）、浩鼎（4174）、藥華藥（6446）等多家公司發表臨床進度等，提升整體產業能見度及投資熱度。而隱形眼鏡，通用性等醫材、與民生消費相關之醫美產業也已逐步回到疫情前之需求與下單狀態，業績動能回升，投資價值逐漸浮現。此外，在AI人工智慧的加持下，各家廠商也在思考如何運用AI技術，加速新藥開發或是縮短醫療檢測，都有助於生技產業的發展。

游佩芬經理在演講中提到，目前整體處方藥市場已恢復疫情前的成長趨勢，而新的成長機會包括利用AI技術加速藥物開發或是分析細胞成像，創新機制的藥物，及肥胖症的合併療法。現階段五大疾病別市場仍為腫瘤、免疫、糖尿病、心血管及呼吸道，到了2028年肥胖將首度進入前10大疾病，肥胖已成為人類疾病生成的重要因子之一，因此針對肥胖藥物、癌症藥物以及細胞治療三塊領域，分別說明新的藥物發展趨勢與市場商機，以及藥物開發所面臨的挑戰，提供與會者了解主要疾病藥物市場發展情況。

永豐金證券表示，舉辦業績發表會目的在為投資者提供一個交流平台，透過主題式業績發表會，可了解特定產業發展趨勢及發掘具有投資價值的企業。活動之簡報內容影片將上傳至雲端，網址為 http://webpro.twse.com.tw ，投資人可隨時觀看簡報內容。

生技產業

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