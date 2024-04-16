華德士發布2024年十大職場趨勢 Z世代佔勞動人口達23%

國際招募機構華德士16日發布2024年十大職場趨勢發現，Z世代佔勞動人口比例已達23%，但卻有高達74%的經理與企業認為Z世代比其他世代更難共事，並對Z世代包含驕縱、缺乏努力、動力和生產力等刻板印象，表示擔憂。

華德士指出，2024年人才招募熱門趨勢，包括：1.吸引Z世代人才、2技能優先招募、3招募行業中的AI應用、4改變薪資面貌、5加倍關注 ED&I 和 ESG、6加強中階管理、7零工經濟、8策略管理、9領導軟技能、10國際機會。

華德士指出，Z世代出生於1997~2012年，隨著AI的影響力與日俱增，Z世代即將成為職場主力，超過嬰兒潮世代，正式成為職場新興勢力。而憑藉對科技的熟悉感和顛覆性思維，Z世代將帶來了全新的工作方式，但他們優先考慮工作與生活的平衡。

同時，華德士也提到，為了解決這些世代問題並有效吸引和留住Z世代員工，企業必須調整其價值主張和招募流程，包括提供快速的職業發展機會、提供遠距辦公或混合辦公等更具有彈性的工作模式，並注重專業發展機會。創造一個支持性和包容性的工作環境，重視他們獨特的觀點和優勢，將是吸引和留住Z世代人才的關鍵。

此外，華德士還指出，「過去幾年裡，我們發現招募專業人士的成本和時間都在增加，再加上持續的技能短缺，導致企業採用技能優先的招募方式，所以對技術人才的需求有所增加。 」 Robert Walters 台灣商務部副總監陳盈樺表示，36%的HR會選擇晉升擁有所需技能但缺乏相應年資的候選人。

根據華德士的最新調查顯示，70%的公司表示他們已經取消了學士學位要求，以打造更加多元化的員工隊伍，在評估求職者時每五個僱主中有四個亦表示重視經驗而不是學歷。隨著公司優先考慮尋找適合該職位的人選，年資和學歷變得次要，令企業能夠擴大人才庫、提高多元化並更有效地尋找人才。 實施技能評估並專注於技能發展是成功技能優先招募的關鍵步驟。

另，調查還發現，隨著AI的影響力與日俱增，AI對招募亦產生了重大影響。華德士指出，在台灣有高達52%的企業正在探索AI模型應用的可能性。可以預期的是，在2024年招募流程中採用AI比例將會增加。事實上，82%的高階管理人員相信AI將對其業務招募產生重大影響，於此同時，隨著AI技術不斷進步並在各行業變得更加普遍，對技術人才的需求亦不斷增長。

然而，重要的是要解決員工對AI相關的擔憂。ACCA Global 強調，超過三分之一的員工表達了相關擔憂。為了緩解這些擔憂，員工必須了解AI工具如何為各種招募任務提供支持，例如預先篩選候選人、進行面試，甚至撰寫招募廣告。更重要的是，雖然AI可以簡化招募流程，但也需要了解其能力和局限性。同時，對AI有更好的理解和經驗的候選人將對企業更具吸引力。

另，由於前幾年市場嚴重缺工、對人才的需求不斷增加，愛德士調查也發現，新手中階管理職的數量激增，而當時升遷的理由大多是因受歡迎程度和可用性，而不是領導經驗。因此，到2024年預計企業將更加關注中層管理。

根據 Gartner 的調查，76%的HR承認他們的經理因其工作日益增加而感到不堪重負。經理們肩負著超出其能力範圍的 51% 的責任，從而無法有效履行自己的角色。巨大的責任使這項工作變得難以管理。66%的員工表示，一位差的經理會令他們失去動力工作。

對此，愛德士台灣總經理 John Winter 表示，企業認識到中階管理人員的重要性，企業正在投資管理培訓計劃。在沒有足夠領導經驗或培訓的情況下意外晉升的經理可能會對員工的積極性產生負面影響。為了留住人才，企業正在加強其管理培訓計劃，令中階管理人員能夠有效地激勵和領導團隊。

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