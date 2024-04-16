首季桃園買氣大噴六都第一 專家點兩因素
新青安貸款等利多加持下，住商機構盤點六都家戶數與移轉棟數資料，六都今年第一季房市表現亮眼。其中，桃園市家戶購屋比為1.22%，平均每百戶有一戶以上購屋，奪下六都冠軍，台南家戶購屋比0.94%，為2016年以來新高。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，台積電議題不斷加溫中南部房市，讓台南區域買氣大漲；桃園市則受惠於新青安，親民房價讓房市表現穩健。
家戶購屋比是指，每100戶中有多少家庭買房，為評估區域購屋意願的指標之一。
住商機構彙整六都民政局、地政局數據統計，六都2024年第1季家戶購屋比，桃園市以1.22%居冠，象徵桃園市每100戶中，就有約1.22戶家庭第一季買房，該數據與去年同期相比，成長0.29個百分點，增幅也是六都最高。
徐佳馨表示，桃園年初買氣回籠，主要原因有二：
一、政府去年推出新青安貸款利多，讓房價相對親民、重劃區議題豐富的桃園房市看俏。
二、桃園近年來如機場捷運、台灣高鐵等交通建設到位，不僅促進在地機能，且適逢政府推出 TPASS 等交通政策，增加外縣市首購族群移居意願。
除了桃園市，南二都年初買氣也增溫，台南、高雄今年第1季家戶購屋比分別為0.94、0.90%，其中台南為2016年以來同期最高，高雄也是自2016年之後次高。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，南二都共同受惠於科技園區議題，且區域不少重大建設利多釋出，房市買氣大幅增溫。
賴志昶補充，去年第一季適逢平均地權條例修正案三讀，買氣低迷至去年下旬，但今年初延續去年下半年的新青安政策帶動，同時大選後政經局勢穩定，又逢台股創2萬點新高，六都購屋族群信心大增，熱錢湧入不動產市場，不過3月下旬央行突襲宣布升息，讓未來房市是否能延續買氣，有待時間驗證。
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