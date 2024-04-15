快訊

威力彩頭獎2.7億一注獨得獎落這縣市 彩券行：大甲媽很靈驗

新潤興業擬配2元現金、1.5元股票共3.5元股利 現金殖利率估達2.9%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

2023年每股純益達2.97元的新潤興業（6186）今（15）日公布股利，董事會通過擬配2元現金、盈餘轉增資配股1.5元，合計共配發3.5元股利，配發率高達117.8%；若以今日收盤價68元計算，若後續順利填息，現金殖利率為2.9%；新潤興業預計6月27日舉行股東常會。

新潤興業表示，2023年營收、獲利成長的關鍵因有五大案交屋入帳，依去年完工交屋認列的建案有，桃園蘆竹區「新潤捷韻A10Ⅰ」、「新潤捷韻A10Ⅱ」、中壢區「新潤君頤」與大園區「明日莊園」，加上新北市土城「新潤心城」部分交屋貢獻所致，並且繳出連續五年獲利正成長。

新潤興業2023全年合併營收36.57億元、年增46.8%，營業利益5.51億元、年增35.17%，稅後純益4.46億元、年增率為36.2%，每股稅後純益（EPS）2.97元。

展望2024年，新潤興業預定完工的建案有，新北市泰山區「新潤A5」、新北市淡水區「新潤心苑」、桃園市蘆竹區「新潤麗蒔」、新北市新莊區「新知商辦大」與台北市南港區「擎天森林」等五大建案，合計分回總銷金額達130.8億元，是首度完工量破百億元大關，營運表現可期。

另外，新潤興業今年公開銷售的建案，包括台北北投「士科大院」，總戶數256戶，分回總銷金額為77億元，後續規劃有中壢洽溪段合建案、中和大華段與板橋江子翠案都市更新案。

新潤興業表示，今年台灣經濟景氣穩健，雖房市政策不斷，但市場買氣需求正向，且隨著家庭結構呈簡單化的改變，房市小宅化趨勢不變，而二、三房的規格則受消費市場喜愛，新潤興業在支持剛性自住買盤，為消費者客製化彈性的付款方案，提供自住首購族群更優選的購屋資金規劃。

新潤興業中長期來看，包含2025年預定完工交屋建案為，新北土城「新潤青樺」與林口「新潤Double」二大建案；2026~2027年預定完工交屋建案為新北新莊「森中央」、板橋「新潤RIVER ONE」與台北北投「士科大院」，目前累計2025~2027年預定完工金額達210億元。

新潤興業在手業績儲備量能充足，中長期營收動能來源無虞，雖近年工料雙漲，土地成本居高不下，惟公司謹慎布局購地推案，以期創造一年比一年更亮眼的成績單。

建案 營收

延伸閱讀

C型鋼掉機捷軌道 桃市勞動局稱事發原因：工人傳料手滑

台南建案開挖釀鄰宅傾斜…疑「管湧」淘空地基 工務局揭原因跟它有關

板橋同建案「不到半年」從每坪74漲至最高82萬！ 作家：要不要讓人活

台南北區建案施工致鄰戶屋損 晚間勒令停工、緊急灌漿回填

相關新聞

「航海王」踢到鐵板？台驊董座顏益財40年乘風破浪的物流傳奇

「航海王」台驊控股（2636）董事長顏益財爆內線交易！這個消息震驚航運界，業者眼中白手起家，敢衝、敢拚的顏益財，如今涉入內線交易嫌疑，業內都不勝唏噓，恐怕連他本人都都始料未及。

陽明董事長鄭貞茂：全球運價較去年好 陽明獲利跟著好

陽明海運（2609）董事長鄭貞茂指出，全球貨櫃輪市場運價較去年好，陽明海運有信心營運可以維持在獲利水準之上；不過，這樣的...

全家推新手搖品牌「搖搖茶吧」 斥資5000萬布局封口機

全家（5903）搶攻千億手搖茶飲商機，4月17日起將推出全新手搖品牌「搖搖茶吧」，並以「果茶風味、有料口感、手搖樂趣」為...

北市明星學區宅房價 關渡爸媽五字頭入住最輕鬆

台北市113學年度共計36所額滿公立國小，住商機構彙整實價資料，觀察明星國小周邊房價表現，其中以大安區金華國小的學區宅最...

大樹董座：台灣藥局密度世界第一 藥師起薪喊到10萬

大樹（6469）董事長鄭明龍15日表示，資本力量進到藥局後，在人才、店舖的競爭愈來愈白熱化，過去每年非藥師薪資調幅3~5...

寬量國際「第15屆Taiwan CEO Week」展開 32家台企參與盛會

寬量國際（QIC）「第15屆Taiwan CEO Week」15日起一連在新加坡及台灣舉行一周，此次活動將有橫跨上市及未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。