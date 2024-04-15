新潤興業擬配2元現金、1.5元股票共3.5元股利 現金殖利率估達2.9%

2023年每股純益達2.97元的新潤興業（6186）今（15）日公布股利，董事會通過擬配2元現金、盈餘轉增資配股1.5元，合計共配發3.5元股利，配發率高達117.8%；若以今日收盤價68元計算，若後續順利填息，現金殖利率為2.9%；新潤興業預計6月27日舉行股東常會。

新潤興業表示，2023年營收、獲利成長的關鍵因有五大案交屋入帳，依去年完工交屋認列的建案有，桃園蘆竹區「新潤捷韻A10Ⅰ」、「新潤捷韻A10Ⅱ」、中壢區「新潤君頤」與大園區「明日莊園」，加上新北市土城「新潤心城」部分交屋貢獻所致，並且繳出連續五年獲利正成長。

新潤興業2023全年合併營收36.57億元、年增46.8%，營業利益5.51億元、年增35.17%，稅後純益4.46億元、年增率為36.2%，每股稅後純益（EPS）2.97元。

展望2024年，新潤興業預定完工的建案有，新北市泰山區「新潤A5」、新北市淡水區「新潤心苑」、桃園市蘆竹區「新潤麗蒔」、新北市新莊區「新知商辦大」與台北市南港區「擎天森林」等五大建案，合計分回總銷金額達130.8億元，是首度完工量破百億元大關，營運表現可期。

另外，新潤興業今年公開銷售的建案，包括台北北投「士科大院」，總戶數256戶，分回總銷金額為77億元，後續規劃有中壢洽溪段合建案、中和大華段與板橋江子翠案都市更新案。

新潤興業表示，今年台灣經濟景氣穩健，雖房市政策不斷，但市場買氣需求正向，且隨著家庭結構呈簡單化的改變，房市小宅化趨勢不變，而二、三房的規格則受消費市場喜愛，新潤興業在支持剛性自住買盤，為消費者客製化彈性的付款方案，提供自住首購族群更優選的購屋資金規劃。

新潤興業中長期來看，包含2025年預定完工交屋建案為，新北土城「新潤青樺」與林口「新潤Double」二大建案；2026~2027年預定完工交屋建案為新北新莊「森中央」、板橋「新潤RIVER ONE」與台北北投「士科大院」，目前累計2025~2027年預定完工金額達210億元。

新潤興業在手業績儲備量能充足，中長期營收動能來源無虞，雖近年工料雙漲，土地成本居高不下，惟公司謹慎布局購地推案，以期創造一年比一年更亮眼的成績單。

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