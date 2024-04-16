台泥儲能發展四大主軸 逐步上線

台泥（1101）企業團昨（15）日表示，集團針對新能源方面重點事業儲能發展的四大主軸已逐步上線。

除蘇澳35MW E-dReg儲能系統正式啟用參與台電電力交易，其餘的充電站、儲能櫃及綠電銷售服務等三大主軸，也將陸續在海內外完成布局並擴大營運規模。

台泥另一座全台最大的100MW E-dReg儲能系統，已在去年下半年完工並全數併入電網，台泥儲能在花蓮尚有50MW E-dReg會陸續完成併網，今年全數上線。

在充電站方面，台泥儲能NHOA.TCC充電站網絡目前在全台共有四處充電站，包括宜蘭蠟筆工廠站、花蓮台泥DAKA站，以及台糖花蓮與台東兩糖廠充電站，四處充電站都適合電動車車主出遊台灣東部時全程不再為里程焦慮。

儲能櫃部分，去年發表具備滅火及防火功能的儲能櫃EnergyArk，已通過國際安全認證測試，這項產品將先從國際市場開始推廣，台泥將透過歐洲子公司Atlante於第2季在義大利使用。

由於Atlante公司去年獲得歐盟補充4,990萬歐元資助，要在歐洲四國建1,800個充電點，台泥不排除未來將在這些充電點均搭配旗下儲能櫃EnergyArk。

綠電銷售方面，旗下能元超商去年攜手全球運動品牌DECATHLON迪卡儂，協助台灣迪卡儂五家供應商，取得近百萬度綠電。

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