工研院無形資產融資 助攻新創

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導

國際知名調研機構科睿唯安（Clarivate）自2012年以來，每年主動調查分析並發表全球百大創新機構報告，評比全世界最具創新精神的企業與機構。工研院過去幾年積極推動無形資產貨幣化觀念，成功鏈結起科技與資本市場，發揮出帶動台灣創新能量的功效。

工研院長劉文雄表示，為鼓勵資本市場勇於投入新創科技，工研院聯合中小企業信用保證基金與台灣超過40家金融行庫，已成功協助多家新創與中小企業，以專利獲得銀行融資資金數億元，創造後續難以計數的資金綜效。

工研院更攜手產學研建置專利平台，組成跨多項技術領域的大專利池（Patent Pool），協助廠商應對全球大型企業與專利蟑螂的挑戰。同時藉由工研院的專利池、專利分析系統，以及智權人才，結合產業菁英，共組創智智權公司（IPIC），以企業化與國際化的經營思維與創新模式，為台灣產業制衡國際專利干擾、降低營運風險與成本，以打群架方式厚實智財資產，不再讓台灣企業孤軍奮戰。

近年來工研院積極推動專利應用多元化與貨幣化，成功協助中小企業與新創公司運用專利獲得銀行融資，如新創公司「創未來科技」自主研發的晶片、微封裝、雷達演算法、機械／散熱設計、資訊系統設計等關鍵專利技術，經工研院專業團隊的技術與專利評價，使該新創公司獲得信保基金的高額擔保，由凱基銀行提供融資額度1億元，創本國銀行無形資產最高融資金額。

另如中小企業騰錂鐳射透過工研院技術協助，開發關鍵零組件與藍光雷射源，更進一步因工研院的無形資產評價，取得信保基金的信用擔保，獲台新銀行數千萬元的融資；在技術與資金的同時挹注下，大幅提高企業轉型升級的成功率。

凱基銀行 工研院

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