全家推新手搖品牌「搖搖茶吧」 斥資5000萬布局封口機
全家（5903）搶攻千億手搖茶飲商機，4月17日起將推出全新手搖品牌「搖搖茶吧」，並以「果茶風味、有料口感、手搖樂趣」為產品特色，首波主打「柳橙香柚綠」、「荔枝貴妃紅」兩款果茶清爽新品。全家表示，台灣人愛喝手搖飲，據統計全台每年可賣出近11億杯，超商據點密集，加上24小時全天候供應，具備發展優勢。
全家搶進手搖茶飲市場，為增添手搖族樂趣，飲用前可均勻搖晃提升風味，也解決外帶外送時飲料溢出的痛點，去年起斥資5000萬，陸續於全台3,500店舖導入封口機，為便利商店唯一，並趁勢推出全新手搖品牌「搖搖茶吧」，在盛夏來臨之前，封口設備、全新新品、外送服務全到位，化身全台規模最大連鎖手搖飲店，並結合外送平台，無論半夜或清晨都可下單送到家。
全家生鮮現做調理部部長林鴻成表示，台灣手搖茶飲市場龐大，過往手搖族購買時間點集中在下午茶或餐食飯後，然觀察近年全家Let's Café、私品茶銷售趨勢，購買時間點趨向全天全時段，且重視風味變化與咀嚼口感，故決定結合手搖飲趨勢，並運用24小時營業、店點密集等通路優勢，推出全新品牌「搖搖茶吧」。
全家手搖品牌「搖搖茶吧」於4月17日開賣「柳橙香柚綠茶」、「荔枝貴妃紅茶」兩款新品，以果茶風味、有料口感、手搖樂趣為三大特色，滿足年輕族群愛嚐鮮的味蕾。
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