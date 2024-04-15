精剛14.62億由租轉買熔煉廠 榮剛處分利益7.86億
台鋼集團旗下精剛精密與榮剛材料今天分別召開董事會，精剛通過以新台幣14.62億元，向榮剛買下原本租用的真空感應熔煉廠（VIM）土地、廠房及設備，將在股東會決議後執行，預計第3季前完成交易。
榮剛表示，預計處分利益7.86億元，處分資產價款將優先用於償還銀行短期借款及作為營運週轉金，除節省利息支出、降低負債財務比率至1.65%外，也可提高營運資金，因應市場變動的風險。
精剛、榮剛今天下午召開重大訊息記者會，精剛說明，近年在歐美出貨比例提升下，為滿足全球市場對產品穩健成長的需求、進一步擴增產能，於是向榮剛租賃土地，新建鈦熔廠，中長期策略發展定位以規劃自有產線為目標。
精剛指出，為確保土地使用權，今天董事會通過向榮剛收購原賃租的真空感應熔煉廠土地、廠房及設備的決議，資金來源為銀行借款，且由租轉購可節省租金支出，達到穩定產能，節省財務成本並提升營運效率綜效。
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