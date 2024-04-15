「AREA 02」球鞋與潮流交易平台 推「潮速配 FastFoot」隔日到貨

本土新創、球鞋與潮流交易平台AREA 02自創立以來累積萬件潮流單品，囊括球鞋、服飾、公仔、手錶精品等多樣品項， 推出業界首創的「潮速配 FastFoot - 隔日到貨專區」 ，主打今天下單、明天就穿。嚴選出多款暢銷的潮流單品，包含經典戰靴Kobe 4 & 8 Protro 、火爆潮鞋Travis Scott x Air Jordan Olive以及Book 1 Hike等，雙北地區最快24小時內可配送到府。

另外，AREA 02 成立以來以「Connect The Real」為品牌理念，致力透過嚴謹的檢驗技術為市場提供具真實且高品質的商品，而此項服務在日前取得了新型的專利，成為平台持續深耕市場的重要利器。近期Area 02將此技術升格成獨立的服務項目，消費者可經由單次付費400元申請單項的驗證服務或送鞋至門市，完成後也會收到專屬認證扣環與保證書。

Area 02表示，將在4月20-21日參加台灣史上最大規模的《2024台北INFINITE潮流與球鞋市集》，迄今為止已來到第22屆，將展示出近20款熱門潮鞋於現場販售，也將「專業驗證技術」引入現場，親自示範檢驗流程，僅需要加入會員便可獲得首雙的驗證服務。

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