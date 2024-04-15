快訊

奪命瞬間曝！皮卡車轉彎未禮讓 婦走斑馬線「兩度遭輾」爆頭亡

要柯文哲想清楚 趙少康：三角督結果只會保送民進黨

大樹董座：台灣藥局密度世界第一 藥師起薪喊到10萬

亞洲鋼市仍處調整期 中鋼5月盤價開平盤

中央社／ 台北15日電

中鋼今天表示，考量亞洲鋼市仍處調整期，為穩定市場信心，中鋼續採順勢、合宜、穩健一貫訂價原則，5月鋼品盤價以平盤開出，同時擴大多元配套措施，確保客戶出口接單競爭力。

中鋼今天召開5月盤價會議，包含熱軋、冷軋、電鍍鋅、熱浸鋅、電磁鋼捲等產品都平盤開出。

觀察鋼市原料方面，中鋼指出，鐵礦砂價格重回每公噸100美元至110美元區間，煤礦價格維持每公噸220美元至230美元，煤鐵價格持續位處10年平均水準之上；原物料上漲且國內電費調漲，加上通膨推升人事成本、碳費及碳中和相應設備投資，墊高鋼廠營運成本，為鋼價提供支撐。

需求部分，中鋼指出，中國兩會定調今年經濟成長率目標為5%，擴大推動振興房市、投入基建、刺激消費與放寬外資投資製造業等利多政策；台灣景氣穩步復甦，廠房與商辦等營建用鋼需求穩健釋出，機械、自行車、手工具與扣件行業等重回上升軌道；另外，世界鋼鐵協會（Worldsteel）預估2024年全球鋼鐵需求成長1.7%，較2023年增加約3010萬噸。

鋼鐵供給方面，中國鋼鐵工業協會近日提出控管粗鋼產量倡議，中國發展和改革委員會、國家統計局等單位跨部門聯合展開粗鋼產量調控工作，以抑制鋼鐵供給，促進鋼市健康發展。

行情方面，中鋼指出，美國鋼廠Cleveland-Cliffs於3月連續2波宣布調漲熱軋價格，累積調幅約每噸110美元，帶動美國熱軋行情自低點彈升；寶鋼在中國兩會召開期間，4月開出平盤，以呼應中央穩經濟政策，但後來面臨產能過剩、次級鋼廠低價搶單壓力，5月盤每噸跌人民幣100元至150元。

中鋼表示，美國消費為經濟先行指標，拉動鋼價回升，中國製造業雖為經濟同期指標，但觀察鋼價低檔形成，第2季全球鋼市有望築底走升。

針對中國低價鋼品擾市行為，中鋼指出，2023年中國對台灣出口熱冷軋鋼品的數量，合計達63萬噸，年增60%，使國內鋼市遭受嚴重衝擊，中鋼正積極蒐集資料與事證，將適時採取必要貿易救濟措施，維護國內用鋼產業健全發展。

中鋼 鋼鐵

延伸閱讀

對陸鋼品雙反調查 10月落幕

寶鋼5月盤價跌人民幣100至150元 將影響中鋼開盤走向

世界鋼協預測全球鋼市走進上坡道路 中鋼受惠

中鋼獲世界鋼鐵協會2024「永續發展優勝企業」獎

相關新聞

他剛簽約就地震、房子裂了怎辦？專家：尷尬期這麼做

已經簽約的房子，碰到地震，震後出現裂縫，該怎麼辦? 一位民眾就碰到這樣的情況，在臉書「買房知識家」發問。住商不動產企研室...

北市明星學區宅房價 關渡爸媽五字頭入住最輕鬆

台北市113學年度共計36所額滿公立國小，住商機構彙整實價資料，觀察明星國小周邊房價表現，其中以大安區金華國小的學區宅最...

大樹董座：台灣藥局密度世界第一 藥師起薪喊到10萬

大樹（6469）董事長鄭明龍15日表示，資本力量進到藥局後，在人才、店舖的競爭愈來愈白熱化，過去每年非藥師薪資調幅3~5...

寬量國際「第15屆Taiwan CEO Week」展開 32家台企參與盛會

寬量國際（QIC）「第15屆Taiwan CEO Week」15日起一連在新加坡及台灣舉行一周，此次活動將有橫跨上市及未...

紡拓會攜24業者越南參展 台灣永續機能紡織品吸睛

2024年越南西貢紡織及製衣工業展覽會（SaigonTex）上周六（13日）在胡志明市圓滿閉幕。本次由紡拓會領軍，計有遠...

支持在地共好 國喬連續10年贊助仁武高中石化專班

為善盡企業社會責任，國喬石化（1312）攜手大社工業區廠聯會，今年邁入連續第10年，贊助高雄市立仁武高中國際石化專班，提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。