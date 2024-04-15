支持在地共好 國喬連續10年贊助仁武高中石化專班
為善盡企業社會責任，國喬石化（1312）攜手大社工業區廠聯會，今年邁入連續第10年，贊助高雄市立仁武高中國際石化專班，提供學生石化業實務分享與獎學金、以及未來優先錄取的機會，共同扶植在地子弟。國喬石化總經理曾嘉雄勉勵學子，即早與業界建立鏈結，有助未來就業準備。
曾嘉雄指出，面對全球產業競爭與淨零排放的趨勢，台灣的石化業已逐漸轉型高值化發展，「永續」是化工材料領域未來發展的重要關鍵字。國喬石化正積極投入永續創新材料的研發，亟需化工、材料、應用化學的人才加入通力合作。並勉勵高中生，把握學校與在地產業的資源和機會，即早與業界建立鏈結，有助未來就業準備。
國喬石化15日接待仁武高中國際石化專班高三學生、共約30名師生，參訪高雄廠，藉由帶領廠區實地參訪與課程實作，增進年輕學子對石化產業的了解，拓展學習視野。
仁武高中校長余忠潔表示，一走進國喬廠區就看到紀律和整潔的環境，仁武高中的許多學生家長都是石化業從業人員，尤其石化專班的學生對於石化業有更多的了解和感情，希望藉由本次參訪能讓學子對探索職涯有更多幫助。仁武高中國際石化專班是由包括國喬石化在內的大社工業區廠聯會，結合15家石化產業企業共同支持成立，提供設籍在大社工業區周邊的在地學子一個提早熟悉產業的學習機會。
曾嘉雄分享，國喬高雄廠在大社工業區深耕50年，主力產品SM、ABS和尼龍66廣泛應用在電動車、電子、電器等領域。石化業的產業結構是「產品多、技術複雜」，產業鏈的上、中、下游緊密連繫、環環相扣。國喬站在產業鏈中游，自我定位在穩定品質、優化技術、永續發展。國喬尤其注重環境責任與安全衛生工程，近年來在減碳、節能、生產、環保四大面向進行永續轉型計畫。他也指出，石化業目前正面臨綠色轉型的關鍵時刻，能源轉型、製程改善、循環經濟是三大發展方向。
國喬石化今年第10年支持在地化人才培育，參與贊助高雄市立仁武高中石化專班，透過讓學生於工作現場實務參訪學習，提供學業優異的學子獎助學金，培訓學生認識產業及就業市場需求、探索生涯、進而設定職業目標、建立正確的工作態度與知能。國喬也期望透過師生參訪的交流互動，促進在地居民更認識地方產業在環境、工安、永續經營方面的努力，達到地方、學校、產業共好的三贏局面。
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