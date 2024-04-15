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波力總動員再次來到中友百貨 中友兒童劇場將開始贈票

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
中友兒童劇場每年都帶給小朋友們最歡樂的時光。中友百貨提供
中友兒童劇場每年都帶給小朋友們最歡樂的時光。中友百貨提供

陪伴小朋友們長大的中友兒童劇場，今年再度邀請小朋友最愛的「波力總動員」到中友百貨演出，由波力、羅伊、安寶、赫利帶著小朋友學習如何避免疏忽，遠離意外發生。活動自4月18日起開始贈票。

民眾持中友APP於百貨消費滿3,000元，贈票券1張、滿6,000元，贈2張；或是扣抵家族點數300點可兌換票券1張，扣抵500點可兌換2張。除了小小英雄體驗營之外，活動期間還有舉辦「小小波力防身術體驗」、「車車糖霜餅乾DIY」等活動，歡迎踴躍報名。

另外，持有入場券的消費者，持中友APP+波力總動員票券，扣抵家族點數10點即可兌換波力紙帽1個，點數金額將全數捐贈給台中家扶基金會。

中友兒童劇場每年都帶給小朋友們最歡樂的時光，在輕鬆愉快的氣氛中學習生活知識，今年再度邀請到深受小朋友喜愛的「波力總動員」與大家見面。

中友特別邀請波麗士大人與消防英雄、波力、羅伊一同舉辦小小英雄體驗營，藉著體驗遊戲帶領小朋友闖關，吸取交通及消防知識。」穿上帥氣制服的小小英雄們可愛又吸睛，每個人都興高采烈地參與各項闖關遊戲，希望藉由遊戲體驗，讓小朋友將交通及消防知識留下深刻記憶。

「2024中友兒童劇場-波力總動員」將於5月17日至19日假C棟13樓國際大廳演出5場，由波力小隊-波力、羅伊、安寶、赫利4位主角擔綱演出。

劇情描述在速度小鎮上，因為疏忽王與意外老大造成了一連串事件，還好有波力小隊及時救援，在精彩緊湊的劇情中，帶入如何應對在生活中會發生的各項危機，是一齣寓教於樂的優質兒童劇，非常適合學齡前小朋友觀看。

「波力總動員」再次來到中友百貨，中友兒童劇場將於18日起開始贈票。中友百貨提供
「波力總動員」再次來到中友百貨，中友兒童劇場將於18日起開始贈票。中友百貨提供

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