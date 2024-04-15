全家推新手搖品牌「搖搖茶吧」 斥資5000萬布局封口機

台灣人愛喝手搖飲，據統計全台每年更可賣出近11億杯，全家（5903）搶攻千億手搖茶飲商機，4月17日起推出全新手搖品牌「搖搖茶吧」，並以「果茶風味、有料口感、手搖樂趣」為產品特色，首波主打「柳橙香柚綠」、「荔枝貴妃紅」兩款果茶清爽新品，打造24小時不打烊手搖飲店。

全家搶進手搖茶飲市場，為增添手搖族樂趣，飲用前可均勻搖晃以提升多層次風味，也解決外帶外送時飲料溢出的痛點，去年起斥資5,000萬，陸續於全台3,500店舖導入封口機，為便利商店唯一。今正式宣布於4月17日推出全新手搖品牌「搖搖茶吧」，在盛夏來臨之前，封口設備、全新新品、外送服務全到位，化身全台規模最大連鎖手搖飲店，24小時全天候供應，並結合外送平台，無論半夜或清晨都可下單送到家。

全家生鮮現做調理部部長林鴻成表示，台灣手搖茶飲市場龐大，過往手搖族購買時間點集中在下午茶或餐食飯後，然觀察近年全家Let's Café、私品茶銷售趨勢，購買時間點趨向全天全時段，且重視風味變化與咀嚼口感，故決定結合手搖飲趨勢，並運用24小時營業、店點密集等通路優勢，推出全新品牌「搖搖茶吧」。

全家去年投資逾5,000萬元展開茶飲佈局，陸續於全台3,500間全家店舖設置封口機後，外帶外送再也無需擔心外溢，輔以24小時不打烊、外送平台即點即送的雙重優勢，半夜想喝手搖飲也不成問題，只需打開全家APP「FamiNow」或外送平台Uber Eats、foodpanda下單選購，十分方便。

全家手搖品牌「搖搖茶吧」於4月17日開賣「柳橙香柚綠茶」、「荔枝貴妃紅茶」兩款新品，以「果茶風味、有料口感、手搖樂趣」3大特色，滿足年輕族群愛嚐鮮的味蕾；「柳橙香柚綠茶」以台灣產優質綠茶，添加柳橙、柚子真實果肉及果汁，與茶湯完美結合，清甜解膩最對味；「荔枝貴妃紅茶」則以私品茶明星商品「仙女紅茶」為基底，將夏日最受歡迎的荔枝為風味主軸，並加入Q彈荔枝果肉，茶韻果香與咀嚼口感完美結合，是熱天消暑的清涼好選擇；兩款飲品均以封膜包裝，不僅外帶、外送更便利，消費者飲用前可搖晃飲品，讓冰塊與果茶完美交融、提升飲用風味

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