進軍手搖飲市場 全家「搖搖茶吧」全台3500家開張

氣溫逐漸攀升，全家表示，去年起斥資5000萬，陸續於全台3500店舖導入封口機，為便利商店唯一，將變身全台規模最大、24小時不打烊、連鎖手搖飲店，更可利用FamiNow、Uber Eats、foodpanda三大外送平台，無論半夜或清晨都可下單送到家。

全家表示，台灣人愛喝手搖飲，據統計全台每年更可賣出近11億杯，全家便利商店搶攻千億手搖茶飲商機，推出全新手搖品牌「搖搖茶吧」，並以「果茶風味、有料口感、手搖樂趣」為產品特色，首波主打「柳橙香柚綠」、「荔枝貴妃紅」兩款果茶清爽新品。

全家便利商店生鮮現做調理部部長林鴻成表示，台灣手搖茶飲市場龐大，過往手搖族購買時間點集中在下午茶或餐食飯後，然觀察近年「全家」Let's Café、私品茶銷售趨勢，購買時間點趨向全天全時段，且重視風味變化與咀嚼口感，故決定結合手搖飲趨勢，並運用24小時營業、店點密集等通路優勢，推出全新品牌「搖搖茶吧」。

林鴻成也說，去年投資逾5000萬元展開茶飲佈局，陸續於全台3500間全家店舖設置封口機後，深獲消費者好評、外帶外送再也無需擔心外溢，輔以24小時不打烊、外送平台即點即送的雙重優勢，半夜想喝手搖飲也不成問題。

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