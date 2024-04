點子農場／芳療與身心靈對話

本來以為只我們兩人聊天,但見面時她身邊還圍了四個女孩。她說,她一直把台灣的朋友當家人,這些都是她女兒。

綠蒂亞(Lydia Bosson)在芳香療法世界的地位有如教主,經常巡迴世界各地旅行和教學。她是瑞士公民,英語的口音有點法國。

芳香療法是把芳香植物所萃取出的精油(essential oil)以按摩、泡澡、薰香等方式經由呼吸道或皮膚吸收進入體內,來達到舒緩精神壓力與增進身體健康的自然療法。使用天然植物精油改善人的情緒、心理和身體健康,這種療法起源於古埃及和印度,目前盛行於全世界。

2011年,綠蒂亞第一次來台灣授課,也去了中國,一直在兩岸三地培育芳療講師。這些學生都把她的學校當成人生必訪的聖地,定期到瑞士造訪。瑞士和許多歐美國家目前已經把芳香療法視為如同中醫的合法醫養方式,甚至和許多專業醫師合作,有的國家還納入健保項目。

綠蒂亞說,現代醫學沒有出現之前,醫生其實都沒有分科別,很多病到現在也只能用老方法治。現代醫學講的是抑制和切除,古醫學講的是復原和永續。她的學生裡,甚至有藝術家、職業運動員和F1賽車手,這些專業人員都用精油來提高專注力和能量。

「那精油是藥還是美容品?」我問她。「就像很多食材有療效,但是也從沒有被視為藥物」她說,目前在世界各國精油大都不被視為藥物。事實上,有愈來愈多的醫師透過精油來療癒病人。她自己就見證過許多故事,像是80多歲的老婦人和小嬰兒透過芳療找回健康。

如果芳療有療效,將來會不會有大藥廠進入這個市場開始賣精油?

她說目前應該不會,對國際大藥廠來說這個市場太小。而且精油沒有專利可保護智財權,所有的味道和原料都是老天給的,資本市場應該不會想進入。

精油市場有多小?「這樣說吧,某歐美精油大品牌一年營業額大約是33億美元」她說。

我送她我寫的書,她也送我她的書和一瓶精油。上網查了這瓶精油的資料,網頁上跳出來的第一句話是:If you carry joy in your heart, you can heal any moment.(喜樂的心,就是良藥),這句話出自Carlos Santana,他被滾石雜誌評選為人類史上百大吉他手之一。

和綠蒂亞聊完之後,我找了幾本書想更了解芳療世界,更明白這門歷史悠久的療法為什麼在探索心靈愈受重視的時代更受歡迎了:

《脈輪精油香氣對症指南》:與古印度的脈輪理論結合,這種特殊形式的芳療,強調開啟能量和身心自癒力,緩解病症根源。這本書介紹了500種疾病索引和對症精油配方,以90種香草知識與學員配方分享。

《療癒之島》:這本由芳療師和植物學者合著,以台灣原住民分布來分章,選擇最具代表性的植物共60種,大多為台灣原生種,敘述這些植物與土地過去、現在與未來的連結,其中穿插手繪圖畫,闡述其屬性、學理、分布、歷史與故事。

《帶著愛與療癒的香氣行者》:作者以35年的經驗分享在芳療世界裡所經歷的故事。這些故事來自各個領域,各有生命的遺憾與殘缺,也都在經過芳療之後,重新獲得與生命的和解與連結。藉由各種個案的身體狀況,讀者也能觀看作者如何運用不同的精油,安撫患者的苦痛。

商品推薦