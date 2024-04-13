薰衣草森林全面升級2.0 推出全台限量零碳森林數位券

「薰衣草森林」全面升級2.0，宣示成為台灣生活風格產業的先行者。為鼓勵更多民眾加入永續行動，園區內自13日起推出一系列驚喜優惠享不完活動，並祭出7,500張「零碳森林數位券」限量發行買一送一優惠，送完為止，還有最新必吃、必買、必玩旅遊攻略等旅客來探索。

薰衣草森林13日舉辦「永續森林20年·綠色旅遊來放電」環境友善活動，更在旗下眾品牌的支持下，成功號召近百台的新能源車主響應，一日快閃啟航大成功。

薰衣草森林董事長王村煌指出，薰衣草森林從創立至今，一直秉持與大自然的永續承諾，並屢獲國際級專家認證與肯定，致力實現「全面碳中和」大挑戰。

秉持「遇見美好、幸福由心而生」品牌理念的薰衣草森林，已成為台灣生活風格產業的先行者。自創園以來，吸取了20餘年的時光養分，從山林間的精緻咖啡廳，逐漸長成現今的休閒產業生態，

截至目前，薰衣草森林已服務高達900萬人次的旅客，始終以「永續發展」為核心，建構出如今五種業態、八個品牌的多元休閒產業體系。而薰衣草森林旗下眾多品牌，皆以該理念為基礎，為旅人提供幸福生活的多樣化選擇。

王村煌表示，「追求永續」是薰衣草森林從創立初期就存在的DNA，一直以來，對於大自然及旅客之間的承諾不曾斷過。多年來，集團攜手旗下品牌獲得多位國際級專家肯定。2014年，旗下婚禮莊園品牌「心之芳庭」，成為亞洲首座獲綠色婚禮碳足跡盤查認證的莊園。

2023年，集團全品牌的熱銷商品，通過德國萊因TÜV國際碳中和認證；2024年年初，集團旗下連鎖民宿品牌「緩慢」及特色客家料理餐廳「桐花村」，獲得中央綠色環保認證。眾多殊榮促使集團前進動力，未來將致力朝向全場域碳中和的目標邁進。

王村煌強調，薰衣草森林在這20餘年間，種植達8,000顆樹木，佔林面積超過6公頃，一公頃的林地估算一年可抵免碳排放量有10噸，這也意味著園區內一年可抵免60公噸的碳排量。

從台中來回新社薰衣草森林約40公里，如果開傳統燃油車一趟約產出8公斤的碳排。而森林種植的樹木數量，足以消除約7,500台油車從台中市區來薰衣草森林所產出的碳排，這也是薰衣草森林之所以限量發行7,500張「零碳森林數位券」的真正意義，期望號召全台人民為環境永續盡一份心力。

薰衣草森林創辦人林庭妃則熱情分享，園區全面升級後，她親自體驗並研發了全新的綠色旅遊攻略，保證旅客吃飽、玩好、買爆。她同時表示，希望薰衣草森林不僅是一個旅遊景點，更是一個讓遊客能夠深度體驗大自然美景與文化的地方。

林庭妃表示，薰衣草森林今年的煥然一新，不僅改變品牌樣貌，更是煥發全新的活力，全年都能欣賞到不同時期盛開的花海美景。

春夏交會之際，數以萬株綻放的繡球花、薰衣草交織成一片天然紫色花毯；夏季時節，滿山遍野的螢火蟲點綴著山林，翠綠的光點在夜晚中翩翩起舞，將寧靜的夜晚渲染成一幅夢幻畫卷，可說是全台最浪漫的森林樂園。

還有浪漫秋季獨有的豐收南瓜節及志工日等活動、以及各種療癒體驗。此外，以香草為主題，結合純露萃取、美食體驗等，讓旅客迅速從大自然中獲取療癒的能量，透過親手植栽，讓旅客對大自然有更深的認識與共鳴。

薰衣草森林推出的環境友善活動「永續森林20年·綠色旅遊來放電」，在旗下眾品牌的支持下，成功號召近百台新能源車主響應。近百輛新能源車排好列隊，從市區行駛至薰衣草森林山間，以壯觀陣仗揭開薰衣草森林的綠色旅遊新體驗，並以系列行動恭賀眾品牌的一日快閃活動大成功。 薰衣草森林「永續森林20年·綠色旅遊來放電」號召近百台新能源車主響應。記者宋健生/攝影 「薰衣草森林」全面升級2.0，宣示成為台灣生活風格產業的先行者。記者宋健生/攝影 薰衣草森林董事長王村煌(左)、創辦人林庭妃致力朝全場域碳中和目標邁進。記者宋健生/攝影

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