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遭質疑未釋地建社宅 台糖：配合政策已提供逾萬戶

中央社／ 台北13日電
地方民代質疑，台糖應釋出土地，規劃興建社會住宅。圖為台糖台南沙崙「智慧綠能循環住宅」。記者周宗禎／翻攝台南文宣畫面
地方民代質疑，台糖應釋出土地，規劃興建社會住宅。圖為台糖台南沙崙「智慧綠能循環住宅」。記者周宗禎／翻攝台南文宣畫面

地方民代質疑，台糖應釋出土地，規劃興建社會住宅。台糖今天表示，已獲選定的社宅用地規劃達9152戶，加上台糖學苑1598戶，合計已提供1萬750戶社宅，未來還有49.31公頃土地，持續配合勘選規劃社宅使用。

國民黨台中市議員劉士州12日質疑，台中興辦社宅已達到中央分配目標，反觀中央在台中興建社宅的進度嚴重落後，國營事業台糖在台中擁有逾1000公頃土地，約可蓋社宅60萬戶，卻要求已達標的地方政府，似乎不太公平。國民黨台中市議員黃佳恬也質疑，中央有國產署、國營企業台糖的地，只要中央有心，不管撥用或租用，都可以從中挑出適合蓋社宅的土地。

台糖今天發布新聞稿說明，公司大面積土地，即建地1650平方公尺、農業用地5000平方公尺以上土地，以租代售的政策不變，政府各項重大建設所需用地，也請需地機關優先以租用或合作開發等方式辦理。

台糖說明，歷年來積極配合政府社會住宅政策，已累計提供59處、面積共65.32公頃土地，供內政部及行政法人住都中心勘選，目前已確定17處、面積共16.01公頃土地，由主管機關或住都中心辦理租用，規劃9152戶社會住宅。

此外，台糖所屬6處台糖學苑，也配合政府「公私有房舍轉型社會住宅」專案計畫，提供1598間套房轉作社會住宅，符合社宅入住身分的承租人，除了享有社宅租金補助外，台糖並加碼祭出為期1年的租金打折措施，自今年7月1日起，現有社宅住戶以及在6月30日前完成簽約的社宅承租戶，租金再享9折優惠，承租人實際負擔每月每坪租金最低只要新台幣450元。

台糖強調，除已獲主管機關選定的社宅用地規劃9152戶，以及台糖學苑1598戶，合計共有1萬750戶社宅戶數，目前還有42處、面積49.31公頃土地，持續配合主管機關勘選規劃社會住宅使用。

台糖也進一步規劃未來招標合建的土地，依權利比例所分回的建物，屆時也可配合社宅實際需求提供。台糖持續配合政府社會住宅政策，實現居住正義。

台糖 社會住宅 租金

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