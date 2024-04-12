寶成旗下寶建出售南寶500萬股 處分利益11.9億元遞延認列
全球製鞋龍頭寶成（9904）12日代旗下子公司寶建企業，公告出售南寶樹脂普通股500萬股，每單位交易價格349.4元，交易總金額為17.47億元，處分投資利益約11.9億元。
不過，寶成也同時代另兩家子公司裕典科技、元盛材料科技公告，分別取得南寶樹脂182萬股及318萬股，合計取得500萬股；兩家子公司交易金額分別為6.39億餘元及11.17億餘元。
寶成表示，由於寶建企業、裕典科技與元盛材料科技，均為寶成間接持股51.11%的子公司，因此寶建企業此次交易產生的處分投資利益，將予以遞延認列。
寶成此次處分及取得南寶樹脂股權，主要基於財務規劃考量。初步估算，寶成集團旗下三家子公司，合計仍持有南寶樹脂1,868萬餘股，持股比例不變、約14.95%。
寶成今年2月間，曾代子公司裕典科技公告處分南寶樹脂共131.1萬普通股，交易總金額3.32億元，每單位交易價格為294.17元，處分投資利益約1.3億元。
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