整合獨立藥局 「鄰近健康」聯盟拚年底破300間

台灣藥局林立，店數比超商還多，獨立藥局就占7至8成，面對大型連鎖藥局競爭，串連全台社區獨立藥局的「鄰近健康」為國內最大藥局整合聯盟，創辦人趙國鈞說，去年成立已有183個社區藥局加入，今年底目標突破300間。

國內藥局整合聯盟「鄰近健康」為中康生醫董事長趙國鈞於2023年創辦，他今天向中央社記者表示，獨立藥局雖在地化，卻有供應鏈管理、數位化轉型、二代接班困難和行銷資源欠缺等問題，而大型連鎖藥局大者恆大，獨立藥局勢必得面臨轉型。

他表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）引爆「口罩之亂」後，大家才發現社區藥局能做很多事，藥師成為第一線接觸民眾的醫事人員。為解決藥局營運痛點，他投入千萬元，打造「鄰近健康」聯盟，整合獨立藥局，成立至今短短8個多月，已有183個社區藥局加入，平均都經營20年以上，超過500位藥師提供服務。

趙國鈞說，透過平台系統，消費者可依照居住地區，看到住家周邊的藥局和藥師介紹，「因藥局不光只能買藥，也可透過專業醫藥師諮詢了解身體狀況」；平台也能協助藥局營運管理，如陳列擺設等，以及銷售、行銷、實體虛擬整合、社區關係等。

據了解，「鄰近健康–家門口的健康顧問品牌建立計畫」申請台北市產業發展獎勵補助計畫，已獲得新台幣550萬元補助；趙國鈞提到，目前持續與獨立藥局洽談合作，目標在今年底前將有突破300間北中南社區藥局加入。

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